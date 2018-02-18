بالصور... العزاب يعاقبون بالقرفة في الدنمارك

هناك تقليد مضحك ساري في الدنمارك، وهو تغطية العُزّاب وغير المتزوجين بالقرفة.

وذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية نقلا عن صحيفة "ذا تلغراف"، أنه إذا أتمّ الشخص 25 عاما، من دون زواج، فإن أفراد عائلته وأصدقائه سيرشونه بالقرفة، كعقاب له.

ولا يكتفي الأقارب فقط برش القرفة على العازب، وإنما إلقاء ماء من الرأس إلى القدم، لضمان التصاق القرفة على جسمه.

In Denmark being unmarried on your 25th birthday gives people social license to pelt you with cinnamon. pic.twitter.com/rpeheQvOXi — Sabrine (@DasSabrine) May 19, 2017

​وصرح مواطن دنماركي، أن ذلك التقليد يعود عمره إلى مئات الأعوام، عندما كان بائعو التوابل لا يتزوجون، بسبب ترحالهم الدائم نظرا لطبيعة عملهم، وسعيهم وراء الرزق، فلا يجدون وقتا للاستقرار والزواج.

وتابع أن هؤلاء الباعة كان يطلق عليهم "رجال الفلفل"، بسبب عدم زواجهم، بينما كان يطلق على العزباء لقب "بيبيرمو"، أو "خادمة الفلفل".

Did you know: In #Denmark, if you're 25 and unmarried, your friends tie you to a lamppost or tree and bombard you with eggs and cinnamon?:) pic.twitter.com/nxNfAl6i5t — Nikola Vukovic (@vukovicnikola) March 19, 2017

​وفي حال بلوغ الأعزب عامه الثلاثون من دون زواج، فإنه يتم رشه بالفلفل بدلا من القرفة، وأحيانا ما يتم إلقاء البيض عليه، من أجل تغليظ درجة العقوبة.

so in Denmark, when you turn 25 and aren't married you get cinnamon. best tradition ever! HAPPY BIRTHDAY BROTHER😃❤️ pic.twitter.com/GwezomTr0M — stine (@stinechelon) April 5, 2014

​إن متوسط عمر الرجال في الدنمارك، الذي يقبلون على الزواج هو 34 عاما، وبالنسبة للنساء 32 عاما.