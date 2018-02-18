تسجيل
21:11 18 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    موظف في مكتب

    25 كلمة استخدمها للحصول على المزيد من مقابلات العمل

    CC0
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عند كتابتك لسيرتك الذاتية، فكن حذر من استخدام بعض الكلمات عن نفسك، مثل أنك "عضو فعّال في الفريق" أو "Team Player"، لأنها ليست محببة بالنسبة لمسؤولي التوظيف عكسما يظن الكثيرون.

    روسيا تصنع حقيبة سرية لمنع التفجيرات الإرهابية
    ufrf
    8 خطوات لكتابة سيرة ذاتية جذابة
    ويكشف رئيس مجلس إدارة ومؤسس موقع "لادرز" للتوظيف، مارك سندريلا، عن كيفية سيرة ذاتية ناجحة وجذابة، بصيغة تؤهلك للفوز بالوظيفة، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

    ويؤكد ساندريلا في البداية، أن استخدام الفعل الحاضر في السير الذاتية، أصبح من الأمور البائدة، والتي عفا عليها الزمان، موضحا أنها أفضل من الناحية النحوية، ولكنها ولكن هناك الكثير منها ممل للقارئ، ولا تساعد في إظهار نقاط قوتك.

    وبينما يرى سندريلا، في كتابه الجديد "دليل لادرز لكتابة سيرة ذاتية في 2018" "Ladders 2018 Resume Guide"، أن فعل "أدرت" هو الأقل تفضيلا بالنسبة لديه، فأشار إلى أفعال أخرى مماثلة له، هي "أكدت"، و"حددت"، و"أديت".

    كما أشار سندريلا إلى أن الأفعال المحظور استخدامها بوضوح في السيرة الذاتية، فهي أفعال وعبارات الحركة التي تدل على الثبات، على الرغم من كونها أفعال حركة، مثل أدرت، وتضمّنت مسؤلياتي كذا، ووُظّفت لأجل كذا، وكنت مسؤولا عن كذا.

    ويقترح مارك سندريلا، استراتيجية من ثلاثة أجزاء، بدلا من استخدام الأفعال الحاضرة، وهي:

    — استخدام أفعال النجاح، وهي مجموعة من أفعال الحركة، التي تتطلّب منك وضع نتيجة، كي تستكمل فكرتك، مثل زوّدت، وطوّرت، وقلّلت.

    — استخدم معايير قابلة للقياس: وهو الجزء الثاني من استخدام أفعال النجاح، لكن له غرض واضح، وهو إكمال الفكرة التي بدأتها أفعال النجاح.

    — استخدم نقاط واضحة وصريحة: إن الهدف هو أن تبرز إنجازاتك، كي يستطيع مديرك المستقبلي أو مدير التوظيف أن يعثر عليها بسهولة في سيرتك الذاتية.

    ويقترح مارك سندريلا في كتابه، استخدام هذه الكلمات الـ 25 في سيرتك الذاتية:

    1) Accelerated — عجّلت
    2) achieved — حقّقت
    3) added — أضفت
    4) awarded — منحت
    5) changed — غيّرت
    6) contributed — أسهمت
    7) decreased — قلّصت
    8) delivered — وصلت 
    9) eliminated — أقصيت
    10) exceeded — تجاوزت
    11) expanded — مدّدت
    12) gained — اكتسبت
    13) generated — ولّدت
    14) grew — نمّيت 
    15) improved — حسّنت
    16) increased — زوَدت
    17) introduced — قدّمت
    18) maximized — زوّدت إلى الحد الأقصى
    19) minimized — قلّلت إلى الحد الأدنى
    20) optimized — حسَّنت إلى الشكل الأمثل
    21) produced — أنتجت
    22) reduced — خفضت
    23) saved — حفظت
    24) sold — بعت
    25) streamlined — رشّدت
    وأكد مارك سندريلاـ، أن الأفعال السابقة، ستتطلب من كاتب السيرة الذاتية، اتباع منهج لاستخدامها، وهو الفعل، ثم المعايير القابلة للقياس، ثم الإنجازات التي حققها، ثم يتم وضع هذا كله في نقاط واضحة ومختصرة، وإلا سوف ينتهي الأمر إلى كتابة أفكار غير مكتملة وبشكل مبتذل.    

    انظر أيضا:

    وظيفة براتب 40 دولارا في الساعة لأصحاب اللحية (فيديو)
    بالفيديو والصور...صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
    وظيفة جديدة لباراك أوباما
    وظيفة جديدة للسعوديات والمرور تفرض عقوبة عليهن حال القيادة في هذا التوقيت
    المغرب يهدف إلى خلق 100 ألف وظيفة
    علماء يكتشفون وسيلة فعالة لتحسين وظيفة الدماغ
    الكلمات الدلالية:
    مقابلات عمل, سيرة ذاتية, عمل, توظيف, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي
    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك