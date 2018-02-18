25 كلمة استخدمها للحصول على المزيد من مقابلات العمل

عند كتابتك لسيرتك الذاتية، فكن حذر من استخدام بعض الكلمات عن نفسك، مثل أنك "عضو فعّال في الفريق" أو "Team Player"، لأنها ليست محببة بالنسبة لمسؤولي التوظيف عكسما يظن الكثيرون.

ufrf 8 خطوات لكتابة سيرة ذاتية جذابة

ويكشف رئيس مجلس إدارة ومؤسس موقع "لادرز" للتوظيف، مارك سندريلا، عن كيفية سيرة ذاتية ناجحة وجذابة، بصيغة تؤهلك للفوز بالوظيفة، بحسب مجلة " بيزنس إنسايدر " الأمريكية.

ويؤكد ساندريلا في البداية، أن استخدام الفعل الحاضر في السير الذاتية، أصبح من الأمور البائدة، والتي عفا عليها الزمان، موضحا أنها أفضل من الناحية النحوية، ولكنها ولكن هناك الكثير منها ممل للقارئ، ولا تساعد في إظهار نقاط قوتك.

وبينما يرى سندريلا، في كتابه الجديد "دليل لادرز لكتابة سيرة ذاتية في 2018" "Ladders 2018 Resume Guide"، أن فعل "أدرت" هو الأقل تفضيلا بالنسبة لديه، فأشار إلى أفعال أخرى مماثلة له، هي "أكدت"، و"حددت"، و"أديت".

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#8: Ladders 2018 Resume Guide: Best Practices & Advice from the Leaders in $100K — $500K jobs (Ladders 2018 Guide) by Marc Cenedella https://t.co/Bk52DhthS3 #Kindle #BizCareers pic.twitter.com/yDPulH9EKV — KdlAzUK.bot (@KdlAzUK) February 5, 2018

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كما أشار سندريلا إلى أن الأفعال المحظور استخدامها بوضوح في السيرة الذاتية، فهي أفعال وعبارات الحركة التي تدل على الثبات، على الرغم من كونها أفعال حركة، مثل أدرت، وتضمّنت مسؤلياتي كذا، ووُظّفت لأجل كذا، وكنت مسؤولا عن كذا.

ويقترح مارك سندريلا، استراتيجية من ثلاثة أجزاء، بدلا من استخدام الأفعال الحاضرة، وهي:

— استخدام أفعال النجاح، وهي مجموعة من أفعال الحركة، التي تتطلّب منك وضع نتيجة، كي تستكمل فكرتك، مثل زوّدت، وطوّرت، وقلّلت.

— استخدم معايير قابلة للقياس: وهو الجزء الثاني من استخدام أفعال النجاح، لكن له غرض واضح، وهو إكمال الفكرة التي بدأتها أفعال النجاح.

— استخدم نقاط واضحة وصريحة: إن الهدف هو أن تبرز إنجازاتك، كي يستطيع مديرك المستقبلي أو مدير التوظيف أن يعثر عليها بسهولة في سيرتك الذاتية.

ويقترح مارك سندريلا في كتابه، استخدام هذه الكلمات الـ 25 في سيرتك الذاتية:

1) Accelerated — عجّلت

2) achieved — حقّقت

3) added — أضفت

4) awarded — منحت

5) changed — غيّرت

6) contributed — أسهمت

7) decreased — قلّصت

8) delivered — وصلت

9) eliminated — أقصيت

10) exceeded — تجاوزت

11) expanded — مدّدت

12) gained — اكتسبت

13) generated — ولّدت

14) grew — نمّيت

15) improved — حسّنت

16) increased — زوَدت

17) introduced — قدّمت

18) maximized — زوّدت إلى الحد الأقصى

19) minimized — قلّلت إلى الحد الأدنى

20) optimized — حسَّنت إلى الشكل الأمثل

21) produced — أنتجت

22) reduced — خفضت

23) saved — حفظت

24) sold — بعت

25) streamlined — رشّدت

وأكد مارك سندريلاـ، أن الأفعال السابقة، ستتطلب من كاتب السيرة الذاتية، اتباع منهج لاستخدامها، وهو الفعل، ثم المعايير القابلة للقياس، ثم الإنجازات التي حققها، ثم يتم وضع هذا كله في نقاط واضحة ومختصرة، وإلا سوف ينتهي الأمر إلى كتابة أفكار غير مكتملة وبشكل مبتذل.