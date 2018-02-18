شاهد... ممثل ينسحب من مقابلة بعد توجيه هذا السؤال له

انسحب الممثل الأمريكي، جايمي فوكس، من مقابلة تليفزيونية، أجريت معه، الجمعة، 16 فبراير/شباط، بعد توجيه سؤال محدد له.

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وأثناء تواجد فوكس في مقابلة، على هامش مباراة كرة سلة، سأله مذيع شبكة "إي إس بي إن" الرياضية الأمريكية، حول إن كان لعب كرة السلة مع الممثلة الأمريكية كيتي هولمز في عيد الحب "الفالنتاين"، ليقوم فوكس على الفور بنزع الميكروفون عنه وغادر المكان.

ولكن انسحب جايمي فوكس من المقابلة، غير عابس الوجه، وإنما بابتسامة.

don’t ask jamie about katie, fam pic.twitter.com/E8hfdiBtGj — KEITHFUJIMOTO (@oakleyandallen) February 16, 2018

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يذكر أن الكثير من التقارير، أشارت إلى وجود علاقة تربط بين جايمي فوكس، وكيتي هولمز، طليقة الممثل الأمريكي توم كروز، بعد أن شوهدا سويا في عدد من المناسبات.

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وأثمر زواج توم كروز وكيتي هولمز، عن طفلة هي "سوري".

وحاز جايمي فوكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي في عام 2004، عن تجسيده لدور عازف الجاز الكفيف الراحل، راي تشارلز، في فيلم "Ray".