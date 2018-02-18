شاهد... ممثل ينسحب من مقابلة بعد توجيه هذا السؤال له

ولكن انسحب جايمي فوكس من المقابلة، غير عابس الوجه، وإنما بابتسامة.
don’t ask jamie about katie, fam pic.twitter.com/E8hfdiBtGj— KEITHFUJIMOTO (@oakleyandallen) February 16, 2018
يذكر أن الكثير من التقارير، أشارت إلى وجود علاقة تربط بين جايمي فوكس، وكيتي هولمز، طليقة الممثل الأمريكي توم كروز، بعد أن شوهدا سويا في عدد من المناسبات.
Jamie Foxx Isn't Here for Your Katie Holmes Questions https://t.co/7AsarvSTGC #twt247 pic.twitter.com/BMwnqHuz3D— Matt White (@matt_white79) February 17, 2018
وأثمر زواج توم كروز وكيتي هولمز، عن طفلة هي "سوري".
وحاز جايمي فوكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي في عام 2004، عن تجسيده لدور عازف الجاز الكفيف الراحل، راي تشارلز، في فيلم "Ray".
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