طريقة ساحرة لركن السيارة (فيديو)

يتعرض البعض لمواقف صعبة عندما تصبح سيارتهم محصورة بين سيارتين أثناء ركنها، لكن الحل يكمن في طريقة ساحرة استخدمها سائق برازيلي.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين 19 فبراير/ شباط، مقطعا مصورا يرصد إخراج سيارة تم ركنها موازية للرصيف بين سيارتين بطريقة غريبة، مشيرة إلى أن الجانب الخلفي من السيارة تحرك في اتجاه عامودي ليبتعد عن الرصيف مع حركة صغيرة من الإطارات الأمامية قبل أن تتمكن السيارة من الخروج بصورة كاملة من بين السيارتين.

وقالت الصحيفة إن هذا المقطع تم رصده بولاية سانتا كاتارينا في البرازيل، مشيرة إلى أن سائق السيارة استطاع إخراجها بمهارة عالية بهذه الخدعة، التي جعلت السيارة تبدو وكأنها تطفوا على سطح مائي.

ولفتت الصحيفة إلى أن التفسير المحتمل لما قامت به السيارة هو وجود إطار خامس، ضمن تصميم مخصص لمساعدة أصحاب السيارات في الخروج من الأماكن، التي يمكن أن تعلق سياراتهم بها نتيجة ضيق المساحة المتاحة.