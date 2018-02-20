سيلفي مع تمثال تكلف شابا 4.5 مليون دولار

اتهمت السلطات الصينية شابا أمريكيا بسرقة إبهام تمثال محارب من "التيراكوتا"، بعد التقاطه صورة سيلفي مع التمثال، الذي كان معروضا في متحف في الولايات المتحدة.

© REUTERS/ Malacanang Presidential Photo رئيس الفلبين يقف في صف الصين ضد أمريكا

وطالبت الصين بتوقيع أقصى عقوبة على الشاب، حيث طلبت تعويضا بقيمة المعروضات التي تبلغ 3.2 مليون جنيه إسترليني (4.4 مليون دولار أمريكي)، التي كانت تُعرض في معهد فرانكلين، بحسب وكالة شينخوا " الصينية.

كان مايكل روهانا، البالغ من العمر 24 عاما، يحضر حفلة "أزياء عيد الميلاد القبيحة" في المعهد، في يوم 21 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقرر الذهاب إلى المعرض الخاص بالمتحف الذي عرضت فيه تماثيل محاربي التيراكوتا.

ووفقا للوكالة الصينية، نقلا عن "إف بي أي"، "استخدم هاتفا خلويا كمصباح كهربائي، ونظر في مختلف المعروضات التي عرضت في صالة العرض المغلقة في ذلك الوقت، ثم صعد إلى منصة تدعم أحد التماثيل، والتقط صورة سيلفي معه".

Federal authorities have said a U.S. man stole late last year a thumb of a Chinese terracotta warrior statue being displayed at a Philadelphia museum in state of Pennsylvania https://t.co/ixXmUTP7ez pic.twitter.com/BM2Ys5Z003 — China Xinhua News (@XHNews) February 17, 2018

​واعترف الشاب أنه وضع يده على اليد اليسرى للتمثال، ويبدو أنه كسر شيئا ما من اليد اليسرى للفارس، ووضعه في جيبه، ثم غادر، الأمر الذي دفع مركز "الترويج للتراث الثقافي" في شنشي، الذي نظّم إعارة 10 من التماثيل للمعهد إلى إدانة الشاب، واتهامه بالسرقة.