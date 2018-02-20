سيلفي مع تمثال تكلف شابا 4.5 مليون دولار

كان مايكل روهانا، البالغ من العمر 24 عاما، يحضر حفلة "أزياء عيد الميلاد القبيحة" في المعهد، في يوم 21 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقرر الذهاب إلى المعرض الخاص بالمتحف الذي عرضت فيه تماثيل محاربي التيراكوتا.
ووفقا للوكالة الصينية، نقلا عن "إف بي أي"، "استخدم هاتفا خلويا كمصباح كهربائي، ونظر في مختلف المعروضات التي عرضت في صالة العرض المغلقة في ذلك الوقت، ثم صعد إلى منصة تدعم أحد التماثيل، والتقط صورة سيلفي معه".
Federal authorities have said a U.S. man stole late last year a thumb of a Chinese terracotta warrior statue being displayed at a Philadelphia museum in state of Pennsylvania https://t.co/ixXmUTP7ez pic.twitter.com/BM2Ys5Z003— China Xinhua News (@XHNews) February 17, 2018
واعترف الشاب أنه وضع يده على اليد اليسرى للتمثال، ويبدو أنه كسر شيئا ما من اليد اليسرى للفارس، ووضعه في جيبه، ثم غادر، الأمر الذي دفع مركز "الترويج للتراث الثقافي" في شنشي، الذي نظّم إعارة 10 من التماثيل للمعهد إلى إدانة الشاب، واتهامه بالسرقة.
The Chinese government is demanding severe punishment for a vandal who stole the thumb of a terracotta warrior statue in Philadelphia. #7News pic.twitter.com/tUkk8PDbmH— 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) February 20, 2018
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