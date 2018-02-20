ما هو الراتب الذي يجعلك سعيدا

يقول البعض إن المال وحده لا يجلب السعادة، لكن دراسة حديثة تقول إن حصول الشخص على قدر مناسب من المال يمكن أن يحقق الرضا والسعادة.

© AFP 2018/ Josh Edelson من ترامب إلى زوكربيرغ...عدد ساعات نوم 7 ناجحين

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن دراسة حديثة كشفت أن مستوى رضا الأفراد عن دخلهم السنوي يؤثر على شعورهم بالرضا، لكن هذا الأمر يختلف من مكان إلى آخر في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن يصل الشخص إلى مستوى الرضا الذي يرجوه بحصوله على راتب مناسب، لكن عندما يدخل في مقارنات مع آخرين يصبح هناك حسابات أخرى لتحيق الرضا والسعادة.

وأوضحت الصحيفة أن الأشخاص الذين يقيمون في دولة غنية يشعرون بالسعادة عندما يحصلون على رواتب مرتفعة، مشيرة إلى أن أستراليا ونيوزيلاندا من بين أكثر الدول التي يشعر مواطنيها بالرضا.

ويحصل المواطنيون في تلك الدول على دخل سنوي يصل إلى 125 ألف دولار، بينما تكون مستويات الرضا في دول أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، أقل لأن دخل الفرد السنوي فيها لا يزيد عن 35 ألف دولار سنويا.