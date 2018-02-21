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10:25 12 مارس/ آذار 2018
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    الذكاء الاصطناعي

    إنذار خطر... استخدامات مرعبة للذكاء الصناعي تهدد العالم

    © Photo/ Pixabay
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    حذر خبراء من أن الذكاء الصناعي يمكن استغلاله من قِبل الدول المارقة والمجرمين والإرهابيين، في أغراض خبيثة.

    مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018/ Karim Sahib
    الإمارات...2017 عام الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي وأزمة الخليج
    شدد تقرير بعنوان "الاستخدامات الخبيثة للذكاء الصناعي" على الحكومات، ضرورة النظر في فرض قوانين جديدة لتقليل سوء الاستخدام المحتمل لتلك التكنولوجيا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

    وأكد التقرير أنه رغم وجود العديد من التطبيقات الإيجابية للذكاء الصناعي، فإنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في أمور سلبية.

    وقال خبراء إن تحويل الطائرات بدون طيار إلى صواريخ، واستخدام مقاطع الفيديو الزائفة للتلاعب بالرأي العام، والقرصنة الآلية ليست سوى ثلاثة تهديدات ناتجة عن وصول الذكاء الاصطناعي للأيدي الخاطئة.

    وقال شاهار أفين، من مركز دراسة المخاطر الوجودية التابع لجامعة كامبريدج، إن التقرير ركز على مجالات الذكاء الصناعي المتاحة الآن، أو المحتمل أن تكون متاحة في غضون خمس سنوات، بدلا من النظر إلى المستقبل البعيد.

    وذكر أفين عددا من الاحتمالات التي قد تتحول فيها هذه التكنولوجيا إلى "أغراض خبيثة" في المستقبل القريب.

    روبوت ذكاء اصطناعي
    © Fotolia/ Serpeblu
    قريبا إدخال الذكاء الإصطناعي في الأجهزة الحكومية والخاصة في دبي
    وأشار إلى تكنولوجيا "ألفا غو"، وهو نظام ذكاء صناعي طورته شركة "دييب مايند" التابعة لغوغل ويمكنها التفوق على لاعبي لعبة "غو" من البشر، ويمكن للمقرصنين استخدامها للكشف عن أنماط البيانات وثغرات الشفرات.

    وبحسب الخبير، يمكن لشخص خبيث شراء طائرة دون طيار (درون)، وتزويدها بنظام للتعرف على الوجوه لاستهداف شخص بعينه، كما يمكن برمجة أجهزة الروبوت في مقاطع فيديو "مزيفة" محاكية للواقع بغرض الاستغلال السياسي.

    وكذلك يمكن للمقرصنين استخدام المزج الخطابي لانتحال صفة الضحايا.

    الذكاء الصناعي والاستثمار
    © REUTERS/ KACPER PEMPEL
    الذكاء الصناعي يقتحم مجال الاستثمار
    وقال مايلز برونديج، باحث في معهد مستقبل الإنسانية التابع لجامعة أوكسفورد: "الذكاء الصناعي سيغير نظرة المواطنين والمنظمات والدول للمخاطر — سواء كان ذلك من خلال قيام المجرمين بتدريب الآلات على الاختراق أو "التصيد" على المستويات البشرية للأداء أو القضاء على الخصوصية والمراقبة — ستكون هناك آثار هائلة وواسعة النطاق على الأمن".

    وأضاف: "في الغالب، لا تصل نظم الذكاء الصناعي إلى مستويات الأداء البشري فحسب، بل تفوقها كثيرا".

    وقال سين أو هيجيرتيه، المدير التنفيذي لمركز دراسة المخاطر الوجودية وأحد المؤلفين المشاركين في التقرير: "الذكاء الصناعي غير قواعد اللعبة، وقد تخيل هذا التقرير ما يمكن أن يبدو عليه العالم في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تطور تكنولوجي, الروبوتات, الذكاء الاصطناعي, تكنولوجيا المعلومات, الذكاء الصناعي, أخبار التكنولوجيا
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