وقف مذيع أردني عن العمل بسبب خطأ على الهواء

تسبب خطأ وقع فيه مذيع أردني في قرار إدارى بمنع ظهوره على شاشة التليفزيون الأردني.

وقام المذيع الأردني صلاح العجلوني بقراءة موقع نتائج الثانوية العامة الأردنية بشكل معكوس حيث نطقه من اليمين إلى الشمال وكأنه مكتوب باللغة العربية، في أثناء قراءة النشرة الإخبارية، وأدى ذلك لمنع ظهوره على الشاشة.

وأدى خطأ العجلوني إلى سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منه، ما جعل نقابة الصحفيين الأردنيين تستنكر السخرية من العجلوني، وأكدت على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "خارج النقد الموضوعي"، وقال مجلس النقابة الأردنية إنه تواصل مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق صلاح العجلوني.

وكتب المذيع العجلوني على صفحته بموقع فيسبوك اعتذارا عما ورد منه وقال:"قد يخطىء الإنسان وقد يسهو، ولربما نسي، أو فقد شيئا من التركيز، ولربما تدخلت عوامل خارج نطاق سيطرته في صناعة الخطأ."

وأضاف العجلوني:"تقديري واحترامي لكل من أساء ولكل من علق شاتما أو شامتا أو ساخرا فلهم عذرهم في ذلك، فالطبع البشري قد يعتريه الضعف وسيطرة العاطفة".

وتقدم المذيع الأردني بالإعتذار "لكل من تسببت لأذنيه بالإزعاج والضجيج جراء الخطأ الذي ارتكبته".