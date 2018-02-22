خبير يحذر من قدرة الهاكرز على اختراق جسم الإنسان وإنهاء حياته

حذر الخبير السعودي في مجال أمن المعلومات والأدلة الجنائية، خالد زائري، من قدرة الهاكرز على اختراق جسم الإنسان وإنهاء حياته.

© AP Photo/ Jae C. Hong وسائل إعلام غربية تنوي اتهام روسيا بشن هجمات "هاكرز" على مواقع الأولمبياد الشتوية

وقال زائري لصحيفة " عاجل " السعودية، إن الهاكرز بات في إمكانهم اختراق أجهزة تنظيم القلب وأجهزة ضخ الأنسولين التي يتم زراعتها في جسم الإنسان والتحكم فيها.

وأوضح زائري أن الأجهزة الحديثة التي يتم زراعتها في جسم الإنسان باتت أشبه بأجهزة الحاسوب التقليدية، حيث يتم الاتصال بها عن بعد من قبل الأطباء والفنيين لتغيير إعداداتها دون إحضار المريض إلى المستشفى.

وأضاف زائري أن أي بيانات في العالم الرقمي يتم تناقلها بين جهازين عبر شبكات سلكية أو لا سلكية، تكون عرضة للاختراق أو التشويش.

وأكد زائري أن الهاكرز يمكنهم العبث في بيانات المريض وإدخال أوامر خاطئة تودي بحياة المريض، أو على أقل ضرر يمكنهم تعقب المريض بفضل الجهاز المزروع بداخله.