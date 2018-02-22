الصين ترد رسميا على انتقادات "الوجه الأسود" (فيديو وصور)

اعتبرت الصين حالة الجدل المثارة حول مشهد في برنامج على التلفزيون الحكومي، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "الوجه الأسود"، بأنها "عبثية".

© REUTERS/ Nathaniel Wilder في الصين... لا إجازات للكلاب في عام الكلب

سبوتنيك . وقالت الصين، اليوم الخميس، "إن من العبث محاولة إثارة ضجة حول البرنامج الذي خرجت فيه ممثلة صينية ببشرة سوداء كي تبدو أفريقية".

وصرح قنغ شوانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن بكين واجهت باستمرار كل شكل من أشكال العنصرية، مشيرا إلى أنه اطلع على تلك الفقرة الساخرة.

وقال "مؤخرا، تناولت العديد من وسائل الإعلام، وخاصة الغربية منها، هذا الأمر، أريد أن أقول إنه إذا كان هناك من يرغبون في تصيد هذه الواقعة لتهويل الأمور وزرع بذور الشقاق في علاقات الصين مع الدول الأفريقية، فذاك جهد عبثي لا محالة".

Yesterday, China State-owned CCTC aired a racist tv show watched by 800m Chinese in which Kenyan ladies working at the SGR are blackened & given outsized buttocks…. There is global outrage… Am waiting for our new Minister for Foreign Affairs to Summon Chinese Ambassador. pic.twitter.com/sGLmnPzD9v — Donald B Kipkorir (@DonaldBKipkorir) February 16, 2018

​وأكد أن الصين وأفريقيا تجاوزا معا العديد من العواصف، وإن التعاون بينهما أثبت نجاحه.

​وكانت الممثلة الصينية لوو ناي مينغ، ظهرت على المسرح في حفل تلفزيوني بمناسبة حلول العام القمري الجديد، وهي ترتدي زيا ملونا ويعلو وجهها وذراعيها طبقة من اللون البني الغامق، وتحمل فوق رأسها سلة فاكهة مصطحبة شخصا يتنكر في هيئة القرد.

فأثار المشهد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، التي اعتبرته عنصريا.

They did it, blackface on CCTV Chinese New Year Gala, the women in the left is a real black tho, n some jokes about skin color are going on. pic.twitter.com/osMUGqYD10 — lou e (@null329) February 15, 2018

​كما اهتمت وسائل إعلام غربية بالمشهد على نطاق واسع.