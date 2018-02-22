مستخدمو "سناب شات" غاضبون من تصميمه الجديد... خطوات لتسهيل استخدامه

واشتكى المنتقدون لـ"سناب شات" في حلته الجديدة، من معاناتهم في استخدام ميزاتهم المفضلة، بعد أن تم تغيير أماكن الوصول إليها، ما دعا إدارة التطبيق، لإصدار بيان رسمي، تؤكد فيه أن الهدف من التحديث هو تسهيل التواصل مع الأصدقاء، وأن الأسابيع المقبلة، ستشهد تحديثات على التطبيق لتحل هذه المشاكل، التي ستتوافر على هواتف "آبل" أولا ثم على هواتف "أندرويد"، بحسب موقع "ذا فيرج".
ولكن باتباع الخطوات التالية، ستتمكن من استخدام التحديث الجديد لـ"سناب شات" بكل سهولة، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية:
عثورك على القصص
اعتاد مستخدمو "سناب شات" على الوصول إلى قصص أصدقائهم، من خلال التمرير إلى اليمن، على شاشة الكاميرا الرئيسية، ولكن في التحديث الجديد، عليهم الوصول إلى الصفحة من اليسار.
صفحة الأصدقاء
من أكثر الأمور التي أزعجت المستخدمين بشأن التحديث الجديد، هو أن صفحة الأصدقاء أصبحت تضم "السنابات" والرسائل، ودردشاتهم أيضا، وهو ما خلق حالة من الفوضى بالنسبة لهم.
مشاهدة القصص
إذا لم تكن شاهدت قصة لصديق لك، فإن سيتم تمييزها يوضعها قي فقاعة دائرية على يمين اسمه، وبعد أن تشاهدها ستنتقل تلقائيا إلى قصة أخرى لمشاهدتها، أو من الممكن أن تتجاوزها وتمرر لأسفل للخروج.
ولكي تعيد مشاهدة نفس القصة، فما عليك سوى لفتح صفحة "البروفايل" الخاصة به، بالضغط على "البيت إيموجي" الخاصة به، الموجودة في صفحة الأصدقاء.
العثور على الأصدقاء
إن القصص و"السنابات" لم تعد مرتبة بشكل زمني، كما كان في السابق، بل أصبحت صفحة الأصدقاء ترتب الأصدقاء بحسب مدى التواصل معهم، لذا فإن أسرع طريقة للبحث عن صديق محدد هي كتابة اسمه في شريط البحث، المتواجد في أعلى صفحة الأصدقاء.
إرسال السناب الخاص
بعد أن تلتقط "سناب" جديد لك، سوف يظهر أمامك صفحة "Send To" جديدة، وهناك ستجد الأصدقاء الثمانية الأكثر تفاعلا معك، مع وجود خيارات إضافية في الأعلى للنشر في "قصتي"، و"قصتنا"، أو القصص الجماعية.
يمكن نشر "السنابات" بالنقر على شعار "سناب شات" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة الكاميرا الرئيسية، وهو نفس المكان الذي يتيح لك رؤية عدد المشاهدات وحذف السنابات من القصص.
صفحة الاستكشاف
إذا رغبت في متابعة كل العروض والقصص من ناشرين وأشخاص تتابعهم ولكنهم ليسوا في خانة أصدقائك، فذلك بالضغط على يمين الشاشة.
العودة للنسخة القديمة
وإذا كنت مازلت تواجه مشاكل في التعامل مع تطبيق "سناب شات" الجديد، فبإمكانك أن تستعيد تضميمه القديم، (فقط لمستخدمي أجهزة "آيفون") بحذف التطبيق، ثم الذهاب إلى الإعدادات، ثم إلى "تطبيق آبل"، ثم اختيار إيقاف التحميل التلقائي للتطبيقات والتحديثات.
وبعد ذلك، قم بتحميل التطبيق الأصفر، ثم اختر ميزة نسيان كلمة المرور، ثم اختر تغيير كلمة السر عبر الهاتف، ثم اتبع الخطوات التقليدية لتغيير كلمة السر، لكي تستعيد التصميم القديم من جديد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)