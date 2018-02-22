مستخدمو "سناب شات" غاضبون من تصميمه الجديد... خطوات لتسهيل استخدامه

أثار التحديث الجديد لتطبيق "سناب شات"، غضب واستياء العديد من مستخدميه، الذين وصل عددهم لأكثر من 1.2 مليون مستخدم.

واشتكى المنتقدون لـ"سناب شات" في حلته الجديدة، من معاناتهم في استخدام ميزاتهم المفضلة، بعد أن تم تغيير أماكن الوصول إليها، ما دعا إدارة التطبيق، لإصدار بيان رسمي، تؤكد فيه أن الهدف من التحديث هو تسهيل التواصل مع الأصدقاء، وأن الأسابيع المقبلة، ستشهد تحديثات على التطبيق لتحل هذه المشاكل، التي ستتوافر على هواتف "آبل" أولا ثم على هواتف "أندرويد"، بحسب موقع " ذا فيرج ".

ولكن باتباع الخطوات التالية، ستتمكن من استخدام التحديث الجديد لـ"سناب شات" بكل سهولة، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية:

عثورك على القصص

اعتاد مستخدمو "سناب شات" على الوصول إلى قصص أصدقائهم، من خلال التمرير إلى اليمن، على شاشة الكاميرا الرئيسية، ولكن في التحديث الجديد، عليهم الوصول إلى الصفحة من اليسار.

صفحة الأصدقاء

من أكثر الأمور التي أزعجت المستخدمين بشأن التحديث الجديد، هو أن صفحة الأصدقاء أصبحت تضم "السنابات" والرسائل، ودردشاتهم أيضا، وهو ما خلق حالة من الفوضى بالنسبة لهم.

مشاهدة القصص

إذا لم تكن شاهدت قصة لصديق لك، فإن سيتم تمييزها يوضعها قي فقاعة دائرية على يمين اسمه، وبعد أن تشاهدها ستنتقل تلقائيا إلى قصة أخرى لمشاهدتها، أو من الممكن أن تتجاوزها وتمرر لأسفل للخروج.

ولكي تعيد مشاهدة نفس القصة، فما عليك سوى لفتح صفحة "البروفايل" الخاصة به، بالضغط على "البيت إيموجي" الخاصة به، الموجودة في صفحة الأصدقاء.

العثور على الأصدقاء

إن القصص و"السنابات" لم تعد مرتبة بشكل زمني، كما كان في السابق، بل أصبحت صفحة الأصدقاء ترتب الأصدقاء بحسب مدى التواصل معهم، لذا فإن أسرع طريقة للبحث عن صديق محدد هي كتابة اسمه في شريط البحث، المتواجد في أعلى صفحة الأصدقاء.

إرسال السناب الخاص

بعد أن تلتقط "سناب" جديد لك، سوف يظهر أمامك صفحة "Send To" جديدة، وهناك ستجد الأصدقاء الثمانية الأكثر تفاعلا معك، مع وجود خيارات إضافية في الأعلى للنشر في "قصتي"، و"قصتنا"، أو القصص الجماعية.

Snapchat responds to criticism of its latest update… sort of. https://t.co/XBJ2YYnvDj pic.twitter.com/OowMhejrPA — The FADER (@thefader) February 22, 2018

إدارة القصص الخاصة

يمكن نشر "السنابات" بالنقر على شعار "سناب شات" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة الكاميرا الرئيسية، وهو نفس المكان الذي يتيح لك رؤية عدد المشاهدات وحذف السنابات من القصص.

صفحة الاستكشاف

إذا رغبت في متابعة كل العروض والقصص من ناشرين وأشخاص تتابعهم ولكنهم ليسوا في خانة أصدقائك، فذلك بالضغط على يمين الشاشة.

العودة للنسخة القديمة

وإذا كنت مازلت تواجه مشاكل في التعامل مع تطبيق "سناب شات" الجديد، فبإمكانك أن تستعيد تضميمه القديم، (فقط لمستخدمي أجهزة "آيفون") بحذف التطبيق، ثم الذهاب إلى الإعدادات، ثم إلى "تطبيق آبل"، ثم اختيار إيقاف التحميل التلقائي للتطبيقات والتحديثات.

وبعد ذلك، قم بتحميل التطبيق الأصفر، ثم اختر ميزة نسيان كلمة المرور، ثم اختر تغيير كلمة السر عبر الهاتف، ثم اتبع الخطوات التقليدية لتغيير كلمة السر، لكي تستعيد التصميم القديم من جديد.