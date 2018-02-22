شاهد... طفلة هندية تحطم الأرقام القياسية بموهبة غنائية فريدة

تمكنت طفلة هندية من تحطيم الأرقام القياسية، بعد غنائها بـ102 لغة مختلفة في إحدى الحفلات.

وأدهشت سوتيشا شاتيس، البالغة من العمر 12 عاما المقيمة في إمارة دبي الخليجية، الحاضرين لحفل استمر 6 ساعات، عندما غنت بـ 102 لغة مختلفة، بحسب صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.

وقالت شاتيس بأنها أجرت البروفات على أدائها أكثر من مرة، وأنها كانت واثقة من انضمامها لموسوعة "غينيس".

وكانت سوتيشا شاتيس، قد تصدرت عناوين الصحف الهندية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما غنت بـ 80 لغة، وخلال شهرين، تعملت الغناء بـ 30 لغة إضافية.

وافتتحت سوتيشا شاتيس غنائها في الحفلء بأغنية صلاتية بلغة ميثيلي، وهي لغة هندية آرية، تتواجد في بعض أجزاء ولاية بيهار من الهند، ونيبال، ثم بعد ذلك أعقبتها بأداء أغنيات معروفة وغير معروفة.

واختارت سوتيشا أن تؤدي الأغاني بحسب الترتيب الأبجدي، بينما احتفظت بأفضل 14 أغنية منها في الختام، والتي كانت باللغات الأرمينية، والسلوفاكية.

وكانت أول اللغات الجديدة التي تعلمت سوتيشا إجادتها في 2017، هي اليابانية والعربية والتاجالوجية، بينما أكثر اللغات صعوبة بالنسبة لها هي الفرنسية، والمجرية، والألمانية، أما لغاتها المفضلة، فهي الأرمنية والسلوفاكية والماورية، وهي اللغة القبلية النيوزيلندية المعروفة أيضا باسم تي ريو.

يذكر أن الحائز على لقب الغناء بأكثر عدد من اللغات هو الهندي غزال سيرينافاس، بعد غنائه بـ 76 لغة في عام 2008.