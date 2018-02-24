تسريب أول صور لهاتف "سوني" الجديد قبل يومين من الإعلان عنه

تسربت صور وتفاصيل مؤخرا، لهواتف "سوني" الذكية، قبل أن تعلن الشركة عنها، خلال "MWC"، أو ملتقى الهاتف المحمول، والذي سينطلق الاثنين 26 فبراير/شباط، في إسبانيا.

ووفقا لموقع "فنشر بيت"، فإن "سوني" ستعلن خلال الملتقى، عن هاتفيها الذكيين "إكسبيريا X72"، ذي الشاشة التي يبلغ طولها 5.7 بوصة، والنسخة الأصغر "كومباكت X72"، البالغ طول شاشته 5 بوصات.

ويتشارك الهاتفان، في امتلاكهما لمعالج "سناب دراغون" 845، الذي تنتجه شركة "كوالكوم"، ونظام أندرويد "أوريو"، وكاميرا عالية الجودة (18 ميغابيكسل)، بالإضافة إلى ماسح لبصمة الإصبع.

Sony Xperia XZ2 and XZ2 Compact leak out ahead of MWC https://t.co/8Bvm1rwQNd by @alw pic.twitter.com/P2iQ5S5pQ8 — PhoneDog (@PhoneDog) February 24, 2018

​

وبخلاف حجمها، فإن هناك فروق بين هاتفي "إكسبيريا X72"، و"كومباكت X72"، وهي أن "إكسبيريا X72" سيكون ذا حواف زجاجية، مثل حال "سامسونغ غالاكسي إس 8"، وسيدعم الشحن اللاسلكي، وهو ما سيفتقر إليه "كومباكت X72".

كما أنه من المرجح أن يحتوي هاتف "إكسبيريا X72" على خاصية حصرية من نوعها في عالم الهواتف الذكية، وهي المتعلقة بمزامنة الاهتزازات للصوت، وقد يكون هذا ما نوهت عنه "سوني" في إعلانها المبهم عن هاتفيها الجديدين، الأسبوع الماضي.

​