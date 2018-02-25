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    الناضور البحري

    "الناظور البحري"... أقدم مهنة تودع مهرجان الجنادرية

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    الناظور البحري.. من أقدم المهن في شبه الجزيرة العربية تجاوز عمرها الـ ٩٠ عاما، فقد كانت تستخدم تلك الآلة منذ ما يقارب قرن من الزمان، فهى عبارة عن آلة بحرية بدائية يستخدمها البحارة كأداة تكبير يرى من خلالها البحار المحار والأسماك بصورة مكبرة قد تصل إلى ٢٠ مرة أكبر من حجمها الحقيقي.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © AFP 2018/
    بالفيديو...ملك السعودية يرقص في الجنادرية
    "سبوتنيك" التقت أقدم صانع للناظور البحري عم أحمد فرج صاحب الـ٨٣ عاما، والذي يشارك في الجنادرية لآخر مرة وفقا لما صرح به.

    يقف العم أحمد فرج ابن تبوك – مدينة بشمال غربي السعودية – أثناء تواجده في الجنادرية المهرجان الوطني  للتراث والثقافة الـ 32  مستعرضا أخر ناظور بحري في السعودية، تلك الآلة التي كانت في الماضي هامة للغاية ولا يكاد يخلو منها أي منزل في الجزيرة العربية قبل 90 عاما مضت، قبل أن تصبح من االتراث، فقد اندثرت تلك المهنة ولم يتبق من صناعها سوى العم أحمد فراج.

    يحكي عم أحمد بحزن، قصته مع الناظور، "تعلمت صناعتها من والدي وهي عبارة عن علبة معدنية كبيرة نسبيا – تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية – وأقوم  بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم أضع زجاجا خاصا مكبرا، بحيث ينظر البحار منه فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك".

    ويشير العم فرج إلى أن هذا الناظور يكبر الأشياء 20 مرة، ويؤكد أنه صنع الناظور الأخير في هذا المهرجان، ويودعه بالدموع لأنه ارتبط به وبوالده، وأنه شارك وعمره 48 عاما، واستمر سنويا يحضر حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام 2018 إلا أنه رفض وأصر على الحضور واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

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    الكلمات الدلالية:
    الناضور البحري, أخبار السعودية, الجنادرية 32, تبوك
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