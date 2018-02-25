"الناظور البحري"... أقدم مهنة تودع مهرجان الجنادرية

يقف العم أحمد فرج ابن تبوك – مدينة بشمال غربي السعودية – أثناء تواجده في الجنادرية المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32 مستعرضا أخر ناظور بحري في السعودية، تلك الآلة التي كانت في الماضي هامة للغاية ولا يكاد يخلو منها أي منزل في الجزيرة العربية قبل 90 عاما مضت، قبل أن تصبح من االتراث، فقد اندثرت تلك المهنة ولم يتبق من صناعها سوى العم أحمد فراج.
يحكي عم أحمد بحزن، قصته مع الناظور، "تعلمت صناعتها من والدي وهي عبارة عن علبة معدنية كبيرة نسبيا – تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية – وأقوم بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم أضع زجاجا خاصا مكبرا، بحيث ينظر البحار منه فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك".
#تبوك في #الجنادرية..صانع الناظور البحري يعرض موروث ساحل تبوك.. pic.twitter.com/cxue7GZldX— جوال منطقة تبوك (@JawalTabouk) February 5, 2017
ويشير العم فرج إلى أن هذا الناظور يكبر الأشياء 20 مرة، ويؤكد أنه صنع الناظور الأخير في هذا المهرجان، ويودعه بالدموع لأنه ارتبط به وبوالده، وأنه شارك وعمره 48 عاما، واستمر سنويا يحضر حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام 2018 إلا أنه رفض وأصر على الحضور واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.
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