الممثلة الهندية سريديفي رفضت واحدا من أنجح أفلام المخرج ستيفن سبيلبرغ

لم تكن سريديفي أول نجمة تنال بطولة مطلقة في السينما الهندية فقط، أو أنها كانت تلقب بالنسخة النسائية من نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان، ولكنها كانت تعتز بنجوميتها، إلى حد أنها رفضت عرضا للوصول إلى العالمية.

ذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية، أن سريديفي كابور، لم توافق على المشاركة في فيلم الخيال العلمي الشهير "جوراسيك بارك"، للمخرج ستيفن سبيلبرغ، من إنتاج عام 1993.

وأشارت إلى أنها اعتذرت عن المشاركة في الفيلم، الذي كان من أنجح الإنتاجات السينمائية في تلك الفترة، بسبب صغر حجم الدور، والذي رأت أنه غير ملائم لنجوميتها.

As we already knew, #Sridevi was the most solicited Indian actress in the 90s and in all languages.

But what we did not know is that the actress was so busy that she had to say "No" to the famous Hollywood cult film JURASSIC PARK directed by the "king of entertainment" Spielberg. pic.twitter.com/gJwBEcDa2Q — Bcinema France (@BcinemaFrance) February 25, 2018

© AP Photo/ Mahesh Kumar A. الممثلة الهندية سريديفي لم تتوف في دبي بسبب سكتة قلبية

وكانت حكومة دبي قد كشفت اليوم، الإثنين 26 فبراير/ شباط، عن أن سريديفي كابور، توفيت بسبب غرقها في حوض الحمام، بعد فقدانها للوعي.

وكانت تقارير قد ذكرت أن سريديفي توفيت، بسبب إصابتها بسكتة قلبية، أثناء حضورها لحفل زفاف عائلي في دبي.

وبدأت سريديفي التمثيل في سن الرابعة، وكانت بدايتها بالظهور في أفلام باللهجة التاميلية، في السيتينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكنها طردت من المدرسة بسبب إصرارها على التمثيل.

DID YOU KNOW:Sridevi was considered for a role in Jurassic Park. Steven Spielberg wanted to cast her for a brief role. But she was at the peak of her career in Bollywood then and had rejected the offer.#Sridevi #RIPSridevi pic.twitter.com/QlmiOY315w — Kollyspy (@Kolly_Spy) February 25, 2018

وخلال مسيرة فنية امتدت ثلاثة عقود، مثلت سريديفي في 300 فيلم سينمائي، وكرمت بجائزة "بادما شري" عام 2013، وهي رابع أهم تكريم محلي في الهند.

وكان أول ظهور سينمائي لسريديفي في فيلم "جولي" من إنتاج عام 1975، بينما جاءت انطلاقتها في فيلم "سولفا سوان"، من إنتاج 1979، و"هيماتوالا" و"موالي" من إنتاج 1983، و"تشاندني" من إنتاج 1989.