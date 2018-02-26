ميغان ماركل تتلقى تحذيرا بشأن دعوة أحد أقاربها إلى زفافها الملكي

حذر الزوج السابق لسامانثا ماركل، أخت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، من دعوتها إلى حفل زفافها الملكي على خطيبها نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري، الذي سيقام في شهر مايو/ أيار المقبل.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يقول رأيه في الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

وأكد زوج أخت ميغان ماركل ، في تصريح لصحيفة " ذا ميرور " البريطانية، أن سامانثا ماركل لم تكن مقربة منها قط، عكسما تدعي دائما لوسائل الإعلام.

ووصف طليق سامانثا ماركل، إياها بـأنها "آخر شخص من الممكن أن يتواجد في قلعة وندسور، حيث سيقام الزفاف الملكي، وشدد على أن ميغان وخطيبها الأمير هاري، يجب أن يعلما حقيقتها.

ويعتقد الزوج السابق لسامنثا ماركل، أنها تشعر بالغيرة من أختها ميغان ماركل، ودائما ما رغبت في أن تتسم بصفات ميغان، من حيث تحليها بالأدب والرقي.

وكانت سامانثا ماركل، قد هاجمت الأمير هاري، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بسبب تصريحاته لبرنامج "راديو 4"، التابع لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، تعقيبا على قضاء خطيبته الكريسماس مع عائلته الملكية البريطانية، والتي أشار فيها بأنها "قضت أفضل الأوقات مع العائلة التي لم تحظ بها قط".

Samantha Markle's ex-husband said that his former wife should not be invited to half-sister Meghan's wedding in May Shop beautiful hand decorated chocolate Easter eggs, Easter Baskets, & Champagne from Fortnum & Mason @ https://t.co/pOS4p3UDZB @ https://t.co/PUeWpNaO9p pic.twitter.com/k35mZtr6Cs — AboutWilliam&Kate (@AboutWillKate) February 25, 2018

وتعتزم سامانثا ماركل أن تطرح كتابا جديدا باسم "The Diary of Princess Pushy Sister"، أو "مذكرات الأخت اللحوحة للأميرة"، والذي تسرد فيه علاقتها بميغان ماركل.

وسامانثا ماركل، هي أخت غير شقيقة لميغان ماركل، التي أنجبها والدهما من زيجته الأولى.

وكان والدا ميغان ماركل، قد انفصلا عندما كانت تبلغ السادسة من عمرها.

وستحتفل ميغان ماركل بزفافها على الأمير هاري، في شهر مايو/ أيار المقبل.