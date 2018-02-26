بالفيديو والصور... "نوكيا" تطلق 5 هواتف ذكية جديدة

كشفت شركة "HMD" العالمية المطورة لأجهزة هواتف "نوكيا"، عن خمسة هواتف جديدة هي "نوكيا 8 سيروكو، نوكيا 7 بلاس، نوكيا 6 الجديد، نوكيا 1، نوكيا 8110".

وأعلنت الشركة إطلاقها الهواتف الذكية الجديدة، التي تم تصميمها وفقا لمعايير هواتف نوكيا الاستثنائية، بحسب مجلة "تك تشرنش".

تتسم الهواتف الجديدة بالمتانة وستحظى بالموثوقية كمعيار أساسي، حيث تضع العلامة بذلك مستوى جديد في التصميم والمواد المستخدمة، "والتزاما باستيفاء وعودها بتوفير تجارب نقية وذكية وآمنة يحكمها الآندرويد العصري"، وفقا للمجلة المتخصصة في التكنولوجيا.

وذكرت الشركة أن الهواتف الجديدة تعمل وفق برنامج "أندرويد 1" من قبل غوغل، وستقوم بإعادة إطلاق هاتف نوكيا 8110 الأسطوري على شبكة الجيل الرابع، وتوفير تطبيقات عصرية مثل مساعد Google Assistant وخرائط جوجل Google Maps وبحث جوجل Google Search و"فيسبوك" و"تويتر" إلى جانب عودة ميزة الانزلاق.

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الكشف عن تفاصيل ومواصفات هاتف Nokia 6



أعلنت شركة نوكيا الفنلندية اليوم عن مواصفات وتصميم هاتف Nokia 6 الذكي الجديد خلال مؤتمر الهواتف العالمي MWC 2018



للمزيد من التفاصيل إليكم الرابط التالي:https://t.co/Wg8lwd0HWz pic.twitter.com/QR8U0mQFOI — muhandes.net (@muhandesnet) February 26, 2018

​وأضافت الشركة أنها أول شريك عالمي يمتلك مجموعة كاملة من الهواتف الذكية، مشيرة إلى أنها ستوفر تجارب برمجية عالية الجودة مدعومة بغوغل، للهواتف الثلاثة الجديدة نوكيا 8 سيروكو ونوكيا 7 بلاس ونوكيا 6، إلى نظام التشغيل أندرويد وان.

هاتف نوكيا ١

واضح انه هاتف من الفئة المنخفضة إلى مخيسة.. من الوان الكفرات تحسه تلفون تسكيت للبزارين 🤣#Nokia1 #Nokia #MWC18 pic.twitter.com/j7P8kb8PGP — سعودي أندرويد (@SaudiAndroid) February 26, 2018

​وأكدت "HMD" أن كل هاتف سيظل محتفظا بتصميمه ووظائفه الاستثنائية بفضل ابتكارت الذكاء الاصطناعي الحديثة التي توفر أعلى درجة من الأمن المقدم من غوغل.