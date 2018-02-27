أول صورة لشيكاغو ابنة كيم كارديشيان

ولاقت الصورة التي تنشر للمرة الأولى إعجابا كبيرا من قبل متابعي كارديشيان، وصل إلى أكثر من 5 مليون إعجاب خلال 8 ساعات من نشر الصورة.

وولدت شيكاغو الساعة 12.47 صباح الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني.

ولدى كيم وزوجها كيني ويست طفلان هما "نورث" و"ساينت".