تامر حسني يحيي أول حفل مختلط في السعودية

تعاقدت هيئة الترفيه السعودية مع المطرب المصري تامر حسني، لإحياء أول حفل غنائي مختلط في المملكة العربية السعودية.

وأكد تامر حسني أن الحفل سيجمع الجنسين، ليكون أول حفل مختلط يحييه في السعودية، وفقا لموقع "في الفن" المصري.

وسيقام الحفل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في يوم 30 مارس/ آذار المقبل، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه السعودية، على "تويتر".

وأشار حساب روزنامة الترفيه، إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الحجز للتذاكر قريبا.

كما أن تامر حسني أعلن عن حفله الأول في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب لجمهوره: استنوني إن شاء الله 30 مارس في أول حفل لي بالمملكة العربيه السعودية وكلي شرف والله واحشيني من زماااااااااااان الحفل في مدينه الملك عبد الله الاقتصادية بجده.

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Feb 11, 2018 at 1:40am PST

يذكر أنه أقيم في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الحفلات والأحداث الفنية، خلال الأشهر الماضية، ضمن فينا يعتبر أحدث خطوات المملكة نحو مجتمع أكثر انفتاحا ليتماشى مع رؤية 2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وشهدت الفترة الماضية إقامة أول حفل نسائي في السعودية، الذي أحيته المطربة اليمينة بلقيس فتحي، بالإضافة إلى حفل "راب" للمطرب العالمي نيلي، وحفل آخر للموسيقار العالمي ياني.

كما أعلن مجلس الموضة العربي، مؤخرا، أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف في شهر آذار/ مارس المقبل، أول أسبوع عربي في عالم الموضة والترفيه.

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وكانت السعودية، قررت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، السماح بفتح دور عرض سينمائي، بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس المقبل.

وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه؛ إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويا.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.