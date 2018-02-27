فتوى جديدة بشأن التقاط "السيلفي" في الحج والعمرة

أكد أمين الفتوى في "دار الإفتاء" المصرية، أحمد ممدوح، أن الأصل في التقاط الصور التذكارية خلال أداء مناسك الحج والعمرة جائز.

© Sputnik. Vitaliy Belousov عصا السيلفي ضمن قائمة المواد المحظورة دخولها لملاعب كأس العالم 2018

قال أحمد ممدوح في فيديو نشرته "دار الإفتاء" المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عند تصوير حدث عائلي أو شيء تذكاري فهذا جائز، ولكن عند تصوير شيء لا يرضي الله فهذا ممنوع".

وأضاف "استخدام الكاميرا والتصوير لا يبطل الحج ولا ينقص من ثوابه، ولكن يجب ألا يخرجنا الانشغال بالتصوير من الحالة الروحانية التي نكون فيها".

وأكمل "الحج رحلة روحية وهو رحلة العمر، والإنسان يذهب إلى هناك تاركا أهله وماله ودنياه ليقف بين يدي الله ليرجع كما ولدته أمه".

وبهذا لا مانع من أن يلتقط الحاج صورة أمام الكعبة أو بوقفة عرفة، ولكن يجب الحرص على ألا يخرجه هذا الأمر عن روحانية الحج والخشوع.