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11:19 12 مارس/ آذار 2018
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    كلب

    بالصور... ممثلة شهيرة تستنسخ كلبتها التي ماتت العام الماضي

    © Photo/ Pixabay
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    أعلنت المغنية والممثلة الشهيرة، باربرا سترايساند، عن استنساخها كلبتها المفضلة سامانثا، من سلالة كوتون دو تولير، والتي ماتت العام الماضي.

    وأضافت سترايساند، أنه أصبح لديها جروان جديدان، مشيرة إلى أنه تم أخذ خلايا من فم الكلبة سامانثا ومعدتها، والتي ماتت وعمرها 14 عاما، بحسب مجلة "تايم" الأمريكية.

    Happy New Year from my three girls… Pink, Blue & Violet.

    A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Jan 1, 2018 at 6:34pm PST

    وقالت عن الكلبين: "لكل منهما شخصية مختلفة وأنا أنتظر أن يكبرا لمعرفة ما إذا كان لهما عيناها البنيتان وجديتها".

    Our new basket of adorables

    A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Dec 25, 2017 at 11:25am PST

    وأوضحت أنها خصصت لأحد الجروين المستنسخين ملابس باللون الأحمر، وللآخر ملابس أرجوانية فاتحة لتمييز كل منهما عن الآخر ومن هنا جاءت تسمية الأولى مس سكارليت والثانية مس فيوليت.

    Miss Fanny in Ralph Lauren

    A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Dec 24, 2017 at 3:42pm PST

    وأشارت سترايساند، البالغة من العمر 75 عاما، الحائزة على جائزتي الأوسكار للأعمال السينمائية وتوني للأعمال المسرحية، إلى أنها تعلقت أثناء انتظار الجروين بكلب آخر يمت بصلة قرابة بعيدة لسامانثا.

    وذكرت صحيفة "موني" أن مؤسسة أبحاث سوام بيوتيش، التي أجرت عملية الاستنساخ، كانت تتقاضى حوالي 100 ألف دولار لاستنساخ كلب في عام 2015.

    Missing my girl Samantha. Look at those eyes… the depth in them. Her Mom xo.

    A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Nov 29, 2017 at 2:04pm PST

    وخفضت شركة التكنولوجيا البيولوجية في سيدار بارك "فياجن"، بولاية تكساس هذا السعر إلى النصف.

    Happy 14th birthday dear little Sammie.

    A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on May 21, 2017 at 4:31pm PDT

    وجاءت قائمة أسعار الاستنساخ كالتالي "50 ألف دولار لاستنساخ كلب و25 ألف دولار لاستنساخ القط"، وتقدم الشركة أيضا خدمة الحفظ الجيني وسعرها 1600 دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    جرو, جائزة الأوسكار, خلايا, استنساخ, أخبار, ممثلة, العالم, كلب, باربرا سترايساند, أمريكا
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