الفراعنة كالعادة... اكتشاف أقدم وشم في التاريخ (صور)

اكتشف باحثون في المتحف البريطاني، أقدم وشم في العالم على زوج من المومياوات المصرية يبلغ عمرهما خمسة آلاف عام.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت"، ظهر على المومياء الذكر وشم لثور بري أعلى الذراع، بينما رسم على جسد الأنثى أربعة وشوم تحمل شكل حرف S والذي من المرجح أن تكون لثعابين.

© Sputnik. sarah noreldin داخل الكشف الأثري الأخير في مصر... العثور على رسالة من الفراعنة لأحفادهم عمرها 2000 عام

وتمكن الباحثون من اكتشاف الوشوم عن طريق مسح المومياوات بالأشعة تحت الحمراء.

وكان الوشم الأقدم قد تم اكتشافه على مومياء رجل الثلج، وكانت مجرد أشكال هندسية فقط.

وتعد تلك المومياوات الفرعونية من أبرز المعروضات في المتحف البريطاني، منذ اكتشافها قبل أكثر من 100 عام.

وأوضح الباحثون أن المومياء الذكر مات بصورة عنيفة جراء طعنة في الظهر، في عمر تراوح بين 18 إلى 21 عاما، بينما لم يتم تحديد هوية الأنثى لكن يبدو أنها كانت ذات مكانة كبيرة.