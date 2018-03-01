الفراعنة كالعادة... اكتشاف أقدم وشم في التاريخ (صور)

ووفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت"، ظهر على المومياء الذكر وشم لثور بري أعلى الذراع، بينما رسم على جسد الأنثى أربعة وشوم تحمل شكل حرف S والذي من المرجح أن تكون لثعابين.
وكان الوشم الأقدم قد تم اكتشافه على مومياء رجل الثلج، وكانت مجرد أشكال هندسية فقط.
وتعد تلك المومياوات الفرعونية من أبرز المعروضات في المتحف البريطاني، منذ اكتشافها قبل أكثر من 100 عام.
وأوضح الباحثون أن المومياء الذكر مات بصورة عنيفة جراء طعنة في الظهر، في عمر تراوح بين 18 إلى 21 عاما، بينما لم يتم تحديد هوية الأنثى لكن يبدو أنها كانت ذات مكانة كبيرة.
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