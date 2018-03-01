جريمة غريبة: حاولت التخلص من شبيهتها بواسطة "تشيز كيك"

استدعيت سيدة روسية إلى المحكمة، الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، للشبهة بأنها حاولت سرقة امرأة شبيهة لها، وتسميمها بواسطة كعكة "تشيز كيك".

وتم توجيه تهما عديدة إلى المشتبه بها، فيكتوريا ناسيروفا (42 عاما)، منها محاولة قتل وسرقة وانتحال شخصية، بعد أن ألقي القبض عليها، في شهر مارس/ آذار الماضي، وفقا لصحيفة " يو إس إيه توداي " الأمريكية.

وقامت ناسيروفا، في أغسطس/ آب 2016، بزيارة امرأة تشبهها في الملامح، وتملك نفس درجة لون شعرها الداكن، وتتحدث الروسية مثلها، في منزلها في فوريست هيلز، في حي كوينز الأمريكي، وأهدتها كعكة "تشيز كيك"، بحسب مدعي كوينز العام، ريتشارد براون.

وأضاف براون أنه ما أن تناولت المرأة الكعكة، حتى شعرت بالمرض وفقدت وعيها، وكان آخر ما تتذكره هو جلوس فيكتوريا ناسيروفا إلى جانبها في المنزل.

وفي اليوم التالي، استيقظت المرأة، ووجدت نفسها مستلقية على سريرها في منزلها، وهي مرتدية لملابسها الداخلية، وأقراصا منثورة عليها، وذلك لكي تصور ناسيروفا الجريمة بأنها محاولة انتحار.

ونقلت المرأة إلى المستشفى، وبعد شفائها، وعودتها إلى منزلها، اكتشفت اختفاء جواز سفرها، وبطاقة ترخيص عملها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضياع خاتم ذهبي وبعض الأموال.

وأشار مدعي كوينز العام، بأنه عند فحص "التشيز كيك"، تبين بأنه تم دس فيها مهدئ روسي يدعى "فينازيبام"، وهي نفس المادة الموجودة في الأقراص التي نثرتها المشتبه فيها، فكيتوريا ناسريوفا على المجني عليها، لكي توهم الجميع بأنها حاولت الانتحار.

وكانت فيكتوريا ناسيروفا اتهمت من قبل بتخدير وقتل امرأة أخرى في بلدها روسيا، قبل انتقالها للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها نفت هذه الادعاءات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية في وقت سابق.

وفي حال ثبوت التهم على ناسيروفا، فإنها تواجه حكما بالسجن 25 عاما، وسيتم إعلان الحكم في 25 مايو/ أيار المقبل.