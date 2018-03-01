بالصور... أودي تفاجئ عشاقها بسيارة 2019 A6 في معرض جنيف

© AP Photo/ Michel Euler صحيفة: أودي تتلقى أمرا باستدعاء 127 ألف سيارة بسبب الانبعاثات

تقدم الشركة الجيل الثامن من سيارتها أودي A6 السيدان، التي جاءت بحواف حادة وخطوط تصميم مثيرة، بحسب مجلة " ديجتال ترندز ".

ستعرض السيارة بشبكة تهوية بإطار منفرد مع فتحات تهوية كبيرة، وثلاث أنواع من المصابيح الأمامية، كما زودت أودي 2019 A6، بجسم وباقة خارجية رياضية وخطوط تصميم جديدة أعطت السيارة مظهر أكثر عضلية.

ويوجد في السيارة من الخلف إسبويلر ومصابيح ليد "LED"، وذلك في أعلى إصدارات السيارة، حيث ستأتي أودي A6 بباقتين الأولى سبورت والثانية "إس لاين".

ومن خلال الصور التي تم تسريبها للسيارة الجديدة، فإن التصميم الجديد المعدل، يأتي شبيه بموديل A7 وA8، إلا أن السيارة تعتبر أكبر من السابق قليلا، حيث يبلغ طولها 4.939 متر وعرضها 1.886 متر وارتفاعها 1.457 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.942 متر وزيادة الأبعاد جعلت السيارة أكثر رحابة في الداخل.

وستأتي المقصورة الداخلية شبه A7، بتصميم مستقبلي يجمع بين مواد ذات جودة عالية مع تطعيمات متميزة، وتأتي طرازات السيارة الأعلى، بمجموعة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي بحجم 10.1 بوصة وشاشة أقل 8.6 بوصة توفر إمكانية الوصول إلى التحكم في المناخ.

تطلق A6 في أوروبا مع اثنين من المحركات المختلفة، وسيشملان محرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 336 حصان و500 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو متصل بناقل حركة من سبعة سرعات من نوع إس ترونيك ونظام الدفع الرباعي القياسي الذي يمكن السيدان من التسارع من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 5.1 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ ساعة (155 ميلا في الساعة).

The new 2019 Audi A6 — Tango Red pic.twitter.com/lwF9LzGXu5 — Earl Karanja (@Earlsimxx) March 1, 2018

​وستطلق أودي A6 2019 في ألمانيا في يونيو المقبل، ويبدأ السعر لنسخة A6 50 كواترو ديزل من 58.050 يورو.