بالفيديو... مصارعة تضرب تربيل إتش وتحرجه أمام الملايين

لفتت نجمة المصارعة الأمريكية، رواندا روزي، الأنظار، خلال عرض "إليمنيشن تشامبر 2018" عندما ضربت تربيل إتش، نجم المصارعة الحرة، أمام الجماهير.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich السعودية تحتكر منافسات مصارعة "WWE" لمدة 10 سنوات

نشرت قناة " WWE " عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، مقطعا مصورا من العرض الذي أظهر روزي غاضبة من تريبل إتش، بعدما فجر كيرت أنغل مفاجأة بقوله لروزي إن تربيل إتش وزجته ستيفاني ماكمان يقومان باستغلالها، ويسعيان للسيطرة عليها.

وفشل تربيل إتش في منع كيرت من متابعة حديثه، وقامت روزي بدفع ستيفاني نحو الحبال، وحاول تربيل إتش التحدث مع المصارعة التي حملته بشكل مفاجئ وألقت به على الطاولة.

انفعلت سيتفاني ودخلت إلى الحلبة وصفعت روزي البالغة من العمر 31 عاما، ثم هربت، وقامت المصارعة الأمريكية بتوقيع عقد "WWE" وإلقائه على تريبل إتش ومغادرة الحلبة.

يذكر أن روزي كانت قد أثارت جدلا كبيرا، بظهورها في عرض "رويال رامبل" السنوي منذ فترة، عندما أشارت إلى شعار "راسيل مينيا" الحدث الأبرز في هذه الرياضة.