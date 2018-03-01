بالفيديو... مصارعة تضرب تربيل إتش وتحرجه أمام الملايين

وفشل تربيل إتش في منع كيرت من متابعة حديثه، وقامت روزي بدفع ستيفاني نحو الحبال، وحاول تربيل إتش التحدث مع المصارعة التي حملته بشكل مفاجئ وألقت به على الطاولة.
انفعلت سيتفاني ودخلت إلى الحلبة وصفعت روزي البالغة من العمر 31 عاما، ثم هربت، وقامت المصارعة الأمريكية بتوقيع عقد "WWE" وإلقائه على تريبل إتش ومغادرة الحلبة.
يذكر أن روزي كانت قد أثارت جدلا كبيرا، بظهورها في عرض "رويال رامبل" السنوي منذ فترة، عندما أشارت إلى شعار "راسيل مينيا" الحدث الأبرز في هذه الرياضة.
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