بالفيديو... فتاة سعودية تطير في الهواء وتهاجم شابا بطريقة عنيفة

ويظهر الفيديو الذي أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يدخل المطعم وكان يتحدث للفتاة التي ظهرت فجأة وألقت بهاتفها في وجه الشاب، ثم قفزت في الهواء مسددة له ضربة قوية بقدميها في صدره.

كانت الفتاة ترتدي الزي السعودي، أثناء اعتدائها على الشاب، وواصلت ضربها للشاب بعد قفزتها، وتدخل أحد الشبان المتواجدين في المطعم لتخليص الشاب منها.

ابغى افهم وش سوى اساساً؟ — RAWAN. (@_Rinxill) February 27, 2018

​ولم يكشف ناشرو المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، السبب الذي دفع الفتاة لذلك.

ما كل البنات مثلك حبيبتي، في بنات عنيفات، رقيقات، جريئات، قويات،…. — 🕊 (@lostVirago) February 27, 2018

​وانتشر هاشتاغ "فتاة تضرب شاب بجدة" على موقع "تويتر"، حيث انقسم المغردون إلى فريقين، فمنهم من أبدى إعجابه بالفتاة، وفريق آخر رفض ما فعلته.