بالفيديو... نفاد تذاكر أول حفل لتامر حسني في السعودية

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الأول من مارس/ آذار لجمهور تامر حسني، وهم يتسابقون لشراء تذاكر الحفل، فور أن قام موظفو متجر "فيرجين ميغاستور" في السعودية، بفتح أبوابه لهم، على أنغام إحدى أغنياته الشهيرة.
لحضة فتح ابواب فيرجين ميقا ستور واستقبال محبين النجم #تامر_حسني لشراء تذاكر حفلته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جدة pic.twitter.com/Q0Dz4WyjHF— juodFanTamer🇸🇦 (@juodft) March 1, 2018
وتعاقدت هيئة الترفيه السعودية مع تامر حسني، لإحياء أول حفل غنائي مختلط في المملكة العربية السعودية.
وأكد تامر حسني أن الحفل سيجمع الجنسين، ليكون أول حفل مختلط يحييه في السعودية.
وسيقام حفل تامر حسني في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يوم 30 مارس/ آذار المقبل، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه السعودية، على "تويتر".
التذاكر قريباً انتظرونا..https://t.co/JTMzN0b89S pic.twitter.com/LMb3lUH7Qj— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) February 26, 2018
يذكر أنه أقيم في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الحفلات والأحداث الفنية، خلال الأشهر الماضية، ضمن ما يعتبر أحدث خطوات المملكة نحو مجتمع أكثر انفتاحا ليتماشى مع رؤية 2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
كما أعلن مجلس الموضة العربي، مؤخرا، أن المملكة العربية السعودية، تستضيف في شهر آذار/ مارس المقبل، أول أسبوع عربي في عالم الموضة والترفيه.
وكانت السعودية، قررت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، السماح بفتح دور السينما، بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس الجاري.
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