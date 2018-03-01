بالفيديو... نفاد تذاكر أول حفل لتامر حسني في السعودية

نفدت تذاكر أول حفل للمطرب المصري تامر حسني في المملكة العربية السعودية، بعد ساعات من طرحها للجمهور.

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الأول من مارس/ آذار لجمهور تامر حسني، وهم يتسابقون لشراء تذاكر الحفل، فور أن قام موظفو متجر "فيرجين ميغاستور" في السعودية، بفتح أبوابه لهم، على أنغام إحدى أغنياته الشهيرة.

لحضة فتح ابواب فيرجين ميقا ستور واستقبال محبين النجم #تامر_حسني لشراء تذاكر حفلته في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جدة pic.twitter.com/Q0Dz4WyjHF — juodFanTamer🇸🇦 (@juodft) March 1, 2018

و​تعاقدت هيئة الترفيه السعودية مع تامر حسني، لإحياء أول حفل غنائي مختلط في المملكة العربية السعودية.

وأكد تامر حسني أن الحفل سيجمع الجنسين، ليكون أول حفل مختلط يحييه في السعودية.

وسيقام حفل تامر حسني في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يوم 30 مارس/ آذار المقبل، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه السعودية، على "تويتر".

يذكر أنه أقيم في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الحفلات والأحداث الفنية، خلال الأشهر الماضية، ضمن ما يعتبر أحدث خطوات المملكة نحو مجتمع أكثر انفتاحا ليتماشى مع رؤية 2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

© AP Photo/ Amr Nabil تامر حسني يحيي أول حفل مختلط في السعودية

وشهدت الفترة الماضية إقامة أول حفل نسائي في السعودية، الذي أحيته المطربة اليمينة بلقيس فتحي، بالإضافة إلى حفل "راب" للمطرب العالمي نيلي، وحفل آخر للموسيقار العالمي ياني.

كما أعلن مجلس الموضة العربي، مؤخرا، أن المملكة العربية السعودية، تستضيف في شهر آذار/ مارس المقبل، أول أسبوع عربي في عالم الموضة والترفيه.

وكانت السعودية، قررت في 11 ديسمبر/ كانون الأول، السماح بفتح دور السينما، بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس الجاري.