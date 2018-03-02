الباربي التشيكية لولو: جسدي شاب وسريع التجدد (صور)

تنفق غابرييلا يراتشكوفا (18 عاما)، أول "باربي تشيكية"، والمعروفة باسم لولو تا بيلا، 1.4 ألف دولار شهريا للحفاظ على مظهرها.

سبوتنيك. وأجرت لولو النجمة الشابة لولو مقابلة مع "سبوتنيك"، تحدثت خلالها كيف حققت حلمها.

سبوتنيك: ما الذي ألهمك لمثل هذا التغيير؟ كيف قررت أن تفعلي ذلك؟

لولو: في البداية كنت مستوحاة من دمية بيكسي فوكس. ولكن هذا لا يعني أنني أردت أن أبدو مثلها تماما. ولا أهتم أبدا بما يفكر الناس عني، لذلك لم يكن من الصعب أن أتخذ القرار.

سبوتنيك: هل كنت خائفة من مثل هذه التغييرات الجذرية، ألم تندمي؟

أنا لم أشعر بالخوف. فلدي جسم شاب وبنية قوية، التي تتجدد بسرعة، وأنا دائما اختار متخصصين رائعين. لا أشعر بالأسف على ما فعلته، وأعتقد أنني لن أشعر. كل تغيير صغير هو خطوة أخرى نحو حلمي.

Публикация от Gabriel Jirackova Official (@lolotabella) Фев 5, 2018 в 11:42 PST

سبوتنيك: وهل حصلت على الدعم من أسرتك وأصدقائك؟ ما كانت ردة فعل الوالدين؟

إنهم قلقون علي، ولكن يدعمونني. بالنسبة لهم، من المهم أن أحقق حلمي وأقدر كسب المال…كل واحد منا لديه حلم وهدف. نعم، أتحول إلى دمية، وأنا أخاطر بجسدي بمعنى معين…

Публикация от Gabriel Jirackova Official (@lolotabella) Фев 20, 2018 в 1:07 PST

سبوتنيك: هل تعرفين الآخرين مثلك "باربي" أو "كين" في بلدان أخرى؟ هل تعرفتم على بعضكم البعض؟

أنا أعرف التشيكي كين روبرت بولوت وأحيانا أتراسل مع بيسكسي فوكس، وأليسيا أميرة وغيرهم. أنا على علم أنه يوجد هناك مجتمع مؤلف من كين وباربي ويمكنني أن أقول أن هذه الناس لطيفة جدا وذكية. وهذا يؤدي: لا تحكم على الكتاب من غلافه.

Публикация от Gabriel Jirackova Official (@lolotabella) Авг 25, 2017 в 8:52 PDT

سبوتنيك: ما هي خططك؟ هل تريدين المزيد من التغييرات؟

بالإضافة إلى "أسلوب باربي" أكسب كمغنية والآن أعد ثلاث أغنيات جديدة مع مقاطع الفيديو… أما بالنسبة للتغييرات، هذا العام أخطط للقيام بعملية تجميل الأنف، تغيير جذري لأسناني وبعض التدخلات الصغيرة، غير الجراحية… أنا ما زلت في طريقي إلى حلمي وهذا الطريق سيكون طويلا.