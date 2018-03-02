قصر أمير سعودي راحل معروض للبيع بـ110 ملايين دولار

وعرض القصر للبيع بمبلغ 100 مليون دولار، ويقع القصر في بيفرلي هيلز، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

Canessa Investments N.V., a business entity said affiliated with the late Prince Saud Al Faisal, is offering for sale a Beverly Hills property for $110 million https://t.co/XsIwRZEc3M — Dhow Net (@DhowNet) March 2, 2018

​ويقع القصر على مساحة 14 فدانا، وبه ملعب تنس وحمام سباحة.

وقالت الشركة إن القصر يصلح لشخص يريد أن يعيش بعيدا عن الأضواء، وأنه يمكن لمن يشتريه أن يرى المحيط على طول الطريق إلى جزيرة كاتالينا.

​وكان القصر مسعرا بمبلغ 145 مليونا، لكنه لم يعرض للبيع، ثم عرض للبيع عام 2014 بملبغ 195 مليونا، ثم 129 مليونا.

وعمل الأمير سعود الفيصل وزيرا لخارجية السعودية خلال الفترة من 1975 وحتى 2015.