"خطأ مطبعي" لترامب يسبب مشاكل لمغرد

فوجئ أحد المغردين على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بأنه أصبح مادة مثيرة للاهتمام، بين ليلة وضحاها، بسبب خطأ مطبعي غير مقصود من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo/ Jordan Strauss الممثل أليك بالدوين ردا على هجوم ترامب: أخبر زوجتك ألا تطلب مني هذا الأمر

وأصبح اسم المغرد أليكس بالدوين، رائجا في الآونة الأخيرة، بعد أن أخطأ ترامب في كتابة اسمه، بدلا من اسم الممثل الأمريكي أليك بالدوين على "تويتر"، أثناء هجومه عليه، أمس الجمعة 2 مارس/آذار.

وقال أليكس بالدوين لمجلة "بيبول" الأمريكية، إنه استيقظ صباح الجمعة 2 مارس/آذار، ليفاجأ بتلقيه مئات الإخطارات من "تويتر" على هاتفه الذكي، واصفا أن هذه "ظاهرة غير طبيعية".

ويعتقد أليكس أنه أصبح بعد ذلك الالتباس، مقياسا حيويا كلما تورط أليك بالدوين في مشكلة ما، ورجح أنه ربما هاتفه "آيفون" يصحح اسمه إلى "أليك" بشكل تلقائي.

When you have to turn off Twitter because the president can’t spell and Russian bots are spamming you 24/7. At least he fixed it. pic.twitter.com/slVjEz5Aot — Alex Baldwin (@alexbaldwin) March 2, 2018

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ولكن بعد أن أدرك دونالد ترامب كتابته لاسم أليكس في تغريدته، سارع بتصحيحه إلى أليك بالدوين.

وكان هجوم متبادل قد دار بالأمس بين ترامب وأليك بالدوين، بعد أن صرح الأخير بأن تقليده له بسخرية في برنامج "Saturday Night Live" عذاب.

وهاجم ترامب بالدوين عبر "تويتر"، وأكد أن مسيرته الفنية تعرضت للإنقاذ بفضل تقليده له في البرنامج، بينما رشح ممثلا آخر لتقليده، لأنه أكثر طرافة وموهبة منه.

ورد أليك بالدوين على هجوم ترامب، بالتأكيد أنه مستمر في تقليده الساخر له في البرنامج، حتى لحظة إعلان استقالته من منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وطلب بالدوين من ترامب أن "يخبر زوجته ميلانيا أن تتوقف عن الاتصال به مرارا، لكي يرسل لها تذاكر لحضور برنامج "Saturday Night Live"، حيث يقوم بتقليده".