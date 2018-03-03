"خطأ مطبعي" لترامب يسبب مشاكل لمغرد

وقال أليكس بالدوين لمجلة "بيبول" الأمريكية، إنه استيقظ صباح الجمعة 2 مارس/آذار، ليفاجأ بتلقيه مئات الإخطارات من "تويتر" على هاتفه الذكي، واصفا أن هذه "ظاهرة غير طبيعية".
ويعتقد أليكس أنه أصبح بعد ذلك الالتباس، مقياسا حيويا كلما تورط أليك بالدوين في مشكلة ما، ورجح أنه ربما هاتفه "آيفون" يصحح اسمه إلى "أليك" بشكل تلقائي.
When you have to turn off Twitter because the president can’t spell and Russian bots are spamming you 24/7. At least he fixed it. pic.twitter.com/slVjEz5Aot— Alex Baldwin (@alexbaldwin) March 2, 2018
ولكن بعد أن أدرك دونالد ترامب كتابته لاسم أليكس في تغريدته، سارع بتصحيحه إلى أليك بالدوين.
وكان هجوم متبادل قد دار بالأمس بين ترامب وأليك بالدوين، بعد أن صرح الأخير بأن تقليده له بسخرية في برنامج "Saturday Night Live" عذاب.
ورد أليك بالدوين على هجوم ترامب، بالتأكيد أنه مستمر في تقليده الساخر له في البرنامج، حتى لحظة إعلان استقالته من منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
وطلب بالدوين من ترامب أن "يخبر زوجته ميلانيا أن تتوقف عن الاتصال به مرارا، لكي يرسل لها تذاكر لحضور برنامج "Saturday Night Live"، حيث يقوم بتقليده".
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