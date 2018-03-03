البطيخ يثير الرعب في أستراليا

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم في أستراليا وأصيب 15 جراء تناول بطيخ أصفر ملوث ببكتيريا لستيريا.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، توفيت أول حالتين في نيو ساوث ويلز، بينما كانت الضحية الثالثة من مقاطعة فيكتوريا.

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وأصدرت السلطات الاسترالية تحذيرا لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل، بضرورة تجنب تناول البطيخ الأصفر.

وقالت فيكي شيبرد، مدير قسم الأمراض المعدية في هيئة الصحة بنيوساوث ويلز:"يجب التخلص من أي بطيخ أصفر تم شرائه قبل الأول من مارس/آذار".

وكشفت السلطات عن مصدر البطيخ الأصفر الملوث، وهو مزرعة بالقرب من مدينة غريفيث في نيو ساوث ويلز.

وتم سحب البطيخ الأصفر من الأسواق في جميع أنحاء أستراليا، عقب اكتشاف تفشي العدوى، والتي ظهرت لأول مرة منذ يناير/كانون ثاني الماضي.

وتظهر أعراض الإصابة ببكتريا لستريا، في شكل ارتفاع درجة حرارة الجسم وظهور أعراض الإصابة بالإنفلونزا، وحدوث القيء والجفاف.