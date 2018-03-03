انطلاق سباق "تي إس تي" للسيارات بشراكة "سبوتنيك" الإعلامية

وقال هيثم الفردي أحد المنظمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "مازال متبقي جولتين في 2018 سيقاما خلال شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين. أهم ما يميز سباقنا أنه يقام على حلبة معتمدة من الاتحاد الدولي لسباقات السيارات ويشرف عليه نادي السيارات والرحلات المصري".

وأضاف شادي أسامة أحد المنظمين: "نعتمد على نظام كان متبع في (أوتو كروس مصر)، يعتمد على تأهيل أفضل المتسابقين للمرحلة الثانية مهما كان عددهم، حيث تم تأهيل 63 متسابق (…) السباق غير مقصور على المصريين، وهناك العديد من الجنسيات تشارك معنا. الاهتمام في مصر بأي رياضة غير كرة القدم لا يكون بنفس القدر، رياضتنا تحتاج لتكاليف عالية ودعم من الدولة".

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ومن جانبه أوضح أحمد سابق الأخصائي الفني للسباق، أن جميع السيارات تخضع للفحص قبل المشاركة حرصا على أمن وسلامة المتسابقين، موضحا "نقوم باستبعاد السيارات في حال عدم مطابقتها للمواصفات، اليوم على سبيل المثال تم استبعاد سيارات لعدم وجود حزام أمان وبسبب أن مقعد السائق كان مكسورا وأيضا لوجود مشاكل في غطاء المحرك".

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وأكد حاتم جمال مدير تسويق شركة "أولد سكول"، أن الهدف الأبرز للسباق هو ممارسة رياضة السيارات بطريقة أمنة وتحرص على سلامة المتسابقين، مكملا "نريد أيضا أن نصل للعالمية".