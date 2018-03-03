"كيدل" محرك بحث للأطفال يحميهم من مخاطر الإنترنت

يشعر الأهالي بالقلق من جلوس أطفالهم على الإنترنت واستخدام محركات البحث مثل "غوغل" و"ياهو"، التي تجعل الأطفال عرضة للتعرض لأي محتوى قد لا يناسب أعمارهم.