إيما واتسون تثير جدلا بوشمها في الأوسكار

أثارت الممثلة البريطانية إيما واتسون جدلا، بسبب الوشم الذي أطلت به في حفل جوائز الأوسكار السينمائية الـ 90، الذي أقيم فجر الإثنين 5 مارس/ آذار الجاري.

وظهرت واتسون أمام عدسات المصورين، وهي بوشم على ذراعها يحمل اسم حركة "تايمز أب"، المناهضة للتحرش الجنسي، ولكن كتب بصورة خاطئة.

فبدلا من أن تكتب إيما واتسون كلمة "Time's Up"، كتبته "Times Up"، وهو ما أثار جدلا وسخرية بين عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

© REUTERS/ DANNY MOLOSHOK وشم الممثلة البريطانية إيما واتسون في حفل جوائز الأوسكار الـ 90 4 مارس/آذار 2018 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

واقترح أحد مغردي "تويتر" على واتسون أن تستعيد أموالها من جامعة براون، التي درست فيها الأدب الإنجليزي.

“Times Up”? Sans apostrophe?



Might want to look into a refund for that Brown University bachelor’s degree in English Literature. 😏https://t.co/GqcZQcWIhk — MarleneJ (@mjaeckel) March 5, 2018

Emma Watson got a “Time’s Up” tattoo but it’s missing the apostrophe. I sooooo thought she was better than that. #oscars — Kayleigh Ryan (@K4yry) March 5, 2018