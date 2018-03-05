إيما واتسون تثير جدلا بوشمها في الأوسكار

وظهرت واتسون أمام عدسات المصورين، وهي بوشم على ذراعها يحمل اسم حركة "تايمز أب"، المناهضة للتحرش الجنسي، ولكن كتب بصورة خاطئة.
فبدلا من أن تكتب إيما واتسون كلمة "Time's Up"، كتبته "Times Up"، وهو ما أثار جدلا وسخرية بين عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
واقترح أحد مغردي "تويتر" على واتسون أن تستعيد أموالها من جامعة براون، التي درست فيها الأدب الإنجليزي.
“Times Up”? Sans apostrophe?— MarleneJ (@mjaeckel) March 5, 2018
Might want to look into a refund for that Brown University bachelor’s degree in English Literature. 😏https://t.co/GqcZQcWIhk
Emma Watson got a “Time’s Up” tattoo but it’s missing the apostrophe. I sooooo thought she was better than that. #oscars— Kayleigh Ryan (@K4yry) March 5, 2018
oh Emma. The apostrophe love. the APOSTROPE!! Oscars: Emma Watson debuts HUGE new Time's Up tattoohttps://t.co/8DMIPB84tP
— Nicola Furbisher (@NicolaFurbisher) March 5, 2018
يذكر أن إيما واتسون حضرت حفل الأوسكار الـ 90، لأن أحدث أفلامها "الجميلة والوحش" من إنتاج شركة "ديزني" كان مرشحا لجائزتي أفضل تصميم ملابس وأفضل تصميم إنتاج.
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