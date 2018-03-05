شاب يصنع "ساندوتش" في عشرة شهور... ما الذي دفعه لذلك

قام الشاب الفرنسي بينجامين كارل بصنع "ساندوتش" في عشرة شهور، وفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ونشرت الصحيفة أن كارل بدأ بزراعة القمح وإنتاج الدقيق وإعداد الخبز، كما قام ببناء مزرعة خضراوات على سطح منزله في باريس.

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وقام كارل باصطياد سمك التونة المستخدم في الساندوتش، وأيضا تربية الدجاج للحصول على البيض، وهي الخطوات التي استغرقت عشرة شهور.

وعلق كارل على ما فعله بقوله إن هذه العملية كشفت حقيقة وجودية في العصر الحديث، وهي أن "جيل الألفية منخرط في بحث يائس عن شيء ما ليفعلوه بأيديهم".

وسبق لكارل وأن عاش على المنتجات الفرنسية فقط، كجزء من فيلم وثائقي، إلا أنه نجح في الأمر بنسبة 96.9%، بعد أن تبين وجود ست شوكات من شركة أيكيا السويدية، وغيتار صيني الصنع، وطلاء حائط غير معروف الأصل.

وكان كارل يعصر الزيتون للحصول على الزيت، ويغلي مياه البحر للحصول على الملح من أجل إعداد شطيرة بان باغنيت الفرنسية، التي يتم حشوها بالثوم وزيت الزيتون، والطماطم والفجل والبصل الأخضر والفلفل الأخضر والخرشوف، والتونة والبيض والريحان.

وكشف كارل عن المرحلة الأصعب في تجربته، وهي: "اصطياد سمكة تونة وزنها 65 كغ كان شاقا. كانت مهمة معقدة جدا وقد عانيت من دوار البحر".