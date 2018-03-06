بالفيديو... توقيف امرأة حاولت فتح كابينة الطائرة في الجو

عاش مسافرو رحلة جوية تابعة لخطوط "سكاي ويست"، كانت متجهة إلى مدينة بويزي الأمريكية أجواء من الرعب، أمس الإثنين 5 مارس/ آذار، عندما حاولت امرأة فتح باب كابينة الطائرة في الجو.

أثناء تحليق الطائرة في الجو، متجهة من مدينة سان فرانسيسكو إلى بويزي، فوجئ الركاب بمحاولة راكبة أن تفتح باب كابينة الطائرة، وبررت تصرفاتها بأنها الرب، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ولكن تمكن الركاب من منع المرأة، والسيطرة عليها، وتم توثيق يديها وقدميها، بينما هي ظلت تردد بهستيريا بأنها الرب، كما يوضح الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على شبكة الإنترنت.

وهبطت الطائرة في مطار بويزي بسلام، ولم يصب أي من ركابها البالغ عددهم 73 شخصا بأي ضرر، وتم اصطحاب المرأة لإجراء فحص طبي عليها، والتحقق من سلامتها العقلية.

قال متحدث باسم شرطة بويزي بأنه سيتم تقديم تقرير عن الحادث للمدعي العام المحلي، من أجل إقرار ما إذا كان سيوقع أية غرامات مالية على المرأة أم لا، فإن المباحث الفيدرالية قد تتدخل لمراجعة تفاصيل القضية.