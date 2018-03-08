سعودية تعثر على فأر مطبوخ داخل وجبة من أحد مطاعم مكة

عثرت امرأة سعودية على فأر مطبوخ في وجبة اشترتها من أحد المطاعم الشهيرة في مدينة مكة غربي المملكة العربية السعودية.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE سيدة سعودية تعمل في محطة وقود (فيديو وصور)

وأدت الواقعة إلى إغلاق المطعم بقرار من بلدية العتيبية، وذلك بعد ورود بلاغ من المواطنة بوجود فأر وفضلات حشرات في وجبة اشترتها من المطعم. وبعد التأكد من البلاغ وأخذ عينة تأكد صحة ما أفادت به المواطنة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق المطعم احترازيا، بحسب ما نشرت صحيفة " سبق " السعودية.

وقال مساعد رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة، في مكة المكرمة، في تصريحات لصحيفة "سبق"، إنه تم توجيه المختصين من البلدية للمطعم المذكور، ولوحظ تدن في مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور جرى إتلاف بقية الأطعمة الموجودة، وإغلاق المحل احترازيا.

​ويستمر إغلاق المطعم إلى حين تصحيح كافة الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

شاهد.. إغلاق مطعم في #مكة بعد عثور مواطنة على "فأر مطبوخ" داخل إحدى وجباته — https://t.co/g3n1DH8a0i pic.twitter.com/o01LFSGyWx — صحيفة قضايا (@qadaaya) March 7, 2018

​وقال رئيس بلدية العتيبية أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل.

وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صورة الفأر المطبوخ داخل الوجبة، بشكل واسع.