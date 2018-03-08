سعودية تعثر على فأر مطبوخ داخل وجبة من أحد مطاعم مكة

وقال مساعد رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة، في مكة المكرمة، في تصريحات لصحيفة "سبق"، إنه تم توجيه المختصين من البلدية للمطعم المذكور، ولوحظ تدن في مستوى النظافة، ووجود آثار فضلات فئران، وعلى الفور جرى إتلاف بقية الأطعمة الموجودة، وإغلاق المحل احترازيا.
“فأر مطبوخ” يغلق مطعمًا في مكة https://t.co/8KDShOU6Ul #الديار_المحلية #الصحة pic.twitter.com/HpBKscfLNV— صحيفة الديار (@AlDiyaar) March 7, 2018
ويستمر إغلاق المطعم إلى حين تصحيح كافة الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.
شاهد.. إغلاق مطعم في #مكة بعد عثور مواطنة على "فأر مطبوخ" داخل إحدى وجباته — https://t.co/g3n1DH8a0i pic.twitter.com/o01LFSGyWx— صحيفة قضايا (@qadaaya) March 7, 2018
وقال رئيس بلدية العتيبية أنه لن يسمح بتشغيل المطعم وممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل.
وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صورة الفأر المطبوخ داخل الوجبة، بشكل واسع.
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