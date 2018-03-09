في عيد الابتعاد عن التكنولوجيا... كيف تعيش 24 ساعة من دون هاتف محمول

تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم 9 مارس/ آذار بالعيد الوطني للابتعاد عن التكنولوجيا، وتقوم فكرته على الابتعاد عن كل وسائل التكنولوجيا خلال 24 ساعة كاملة، لإظهار أهمية البعد عنها، من أجل تواصل البشر مع بعضهم البعض.

وإذا رغبت في المشاركة في ذلك اليوم، فما عليك سوى اللجوء لهذه الوسائل بعيدا عن هاتفك الذكي:

1) الكتب

بعدما اعتدت على تحميل الكتب من الإنترنت مباشرة على هاتفك المحمول، فلابد الآن أن تعود للكتاب في هيئته الأصلية.

Today is Friday, which means another #giveaway! To be in with a chance of winning these incredible books, RT and follow by 12pm Monday (UK only) pic.twitter.com/krD4uA34Io — Curtis Brown Books (@CBGBooks) March 9, 2018

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2) الهاتف الأرضي

بعد أن كان الهاتف الأرضي مجرد وسيلة لتوصيل خدمة الإنترنت في المنزل، فإنه الآن سيكون وسيلة هامة لإجراء الاتصالات، وسط غياب هاتفك الذكي.

Gigaset A530 DUO Cordless Landline Phone (Black) 11% off Price Rs3999 https://t.co/38sqBwFI9G pic.twitter.com/d0sShdvXd1 — chandrasekhar (@chandramcr) March 9, 2018

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3) الأجندة

من أجل تحديد مواعيدك، سيتعين عليك اللجوء إلى الأجندة الحائطية من أجل تنظيم مواعيدك المستقبلية.

[iKONSCHEDULE] MARCH 2018 updated.



(this calendar is subject for edit) pic.twitter.com/eS8KSme6L6 — iKON INTERNATIONAL (@iKON_INTL) March 9, 2018

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4) التليفزيون

بعد أن كنت تشاهد الأفلام والمسلسلات عبر الهاتف والحاسوب اللوحي، فإن التليفزيون هو وسيلتك البديلة.

US-Deals TV Samsung LN32B460 32 inch 720p Flat Screen LCD TV: $50.00 End Date: Saturday Apr-7-2018 12:05:10 PDT Buy It Now for only: $50.00 Buy It Now | Add to watch list https://t.co/19a3ACrmVY %#USDeals% pic.twitter.com/okfwHWSAPh — Quickberater (@SparVolltreffer) March 9, 2018

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5) الصحف

ستلجأ لمطالعة الصحف في نسختها الورقية بعيدا عن الطبعة الإليكترونية.

different newspapers from different countries with the same content; exo being successful at their pyeonchang olympics performance. #iHeartAwards #BestFanArmy #EXOL @weareoneEXO pic.twitter.com/WRH9PsqhPq — mica eℓℓa (@baekaeri06) February 28, 2018

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6) الاسطوانات المدمجة

بعدما كان تحميل آلاف الأغاني على هاتفك أمرا سهلا للغاية، فإنك ستضطر الآن للعودة إلى مكتبتك الموسيقية القديمة والبحث بين اسطواناتك المدمجة من جديد.

It’s about time…



Finished CDs of The Order of Time read by Benedict Cumberbatch and I couldn’t be prouder of it pic.twitter.com/IoSExWJYD2 — James Keyte (@keytesey) March 9, 2018

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7) المال

ستضطر لدفع المال النقدي بعد أن كنت معتمدا على هاتفك في تحويله مباشرة عند الشراء.

8) الراديو

ستعود إلى جهاز الراديو من جديد في حال أن رغبت في الاستماع إلى أغاني أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء ممارستك للرياضة.

9) الكاميرا

بعد أن كان هاتفك يساعدك على التقاط كل اللحظات التي تراها جذابة، فإنك الآن ستعود إلى الكاميرا لالتقاط هذه المناسبات.

Sony DSCRX1R/B 24MP Compact System Cyber-Shot Digital Still #Camera with 3-Inch LCD Screen https://t.co/Xj6SVK4L1j pic.twitter.com/EyfjBfhdCa — Cool Stuff To Get (@CoolStuff2Get) February 27, 2018

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10) الكشاف

بعد أن كان هاتفك يساعدك على السير في الظلام في حال انقطاع النور عن المنزل، فإنك ستشتري كشاف لأداء هذه المهمة.

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11) الساعة

بعد أن كنت تنظر إلى ساعة الهاتف الذكي لمعرفة الوقت، فالآن ستضطر لارتداء ساعة في معصمك من جديد.

12) المفكرة والقلم

بعد أن كان هناك حواسيب لوحية بأقلام رقمية تساعدك على تدوين ملاحظاتك، فستعود الآن إلى المفكرة والقلم التقليديين.

13) كاميرا الفيديو

كان الهاتف يساعدك على التقاط الصور الثابتة والمتحركة، فستلجأ الآن إلى كاميرا الفيديو.

14) المنبه

ستضطر للعودة إلى المنبه من جديد من أجل إيقاظك، بعد أن كان هاتفك الذكي يؤدي هذه المهمة.

15) ألبومات الصور

اعتدت أن تخزن كل صورك ولحظاتك السعيدة في ألبومات الصور المتواجدة على هاتفك الذكي، ولكن الآن ستعود مجددا إلى ألبومات الصور التقليدية.

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16) ثرموستات

وسط غياب "غوغل ويذر" لكي يعلمك بحالة الطقس قبل خروجك من المنزل، فستعود مجددا إلى جهاز الثروموستات.

17) الألعاب اللوحية

بعد أن كنت تقضي أوقاتا في ألعاب الفيديو، فستعود مجددا إلى الألعاب اللوحية، مثل السلم والثعبان و"مونوبولي".

Did you miss our article on @DiceThrone? Our review of this zany dice chucking game is up…and just in time as the end of their Kickstarter for season two closes! #boardgames https://t.co/1Nz4jpUZCl pic.twitter.com/TH9N6wN7eI — Sprites and Dice (@SpritesNDice) March 9, 2018

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18) آلة حاسبة

كان هاتفك الذكي يساعدك في الحال في إعداد حساباتك، ولكن مع غيابه ستعود إلى الآلة الحاسبة مجددا.

THIS IS THE LUCKY CALCULATOR.



RT AND YOU WILL PASS ALL YOUR TEST. pic.twitter.com/yRG0vyNWME — ENGR. Shane💋 (@sbstnshn) March 8, 2018

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19) عداد

بعد أن كنت معتادا على احتساب الوقت الذي تمارس فيه ألعاب الضغط بواسطة عداد هاتفك الذكي، فستلجأ الآن إلى عداد.

20) جي بي إس

ستعود لجهاز الجي بي إس التقليدي من أجل وصولك إلى أي مكان ترغبه.

21) مسجل الصوت

ستضطر لشراء مسجل صوت من جديد في حال أن رغبت في تسجيل أي محادثة أو مكالمة، وهي كانت مهمة الهاتف الذكي.

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