بالصور... مزارع استرالي يعثر على بيضة ضخمة وما وجده بداخلها يثير دهشة الخبراء

عثر مزارع أسترالي على بيضة ضخمة، يزيد حجمها ثلاثة أضعاف عن الحجم العادي للبيض.

ووفقا لما نشرته النسخة الألمانية من موقع "هاف بوست"، بلغ وزن البيضة 176 غراما.

وقام المزراع بفتح البيضة، وكانت المفاجأة عندما وجد بداخلها بيضة ثانية كاملة.

Yolks, this is quite the yarn from @CaseyBriggs and @ReneeCluff — massive 'babushka' egg hiding another inside it stuns expert https://t.co/8DnWdXmTZn @ABCFarNorth pic.twitter.com/ltkAOpUAMO — Dan Smith (@0DanSmith) March 6, 2018​

وتوجه المزرائع لمتخصص من أجل معرفة السبب، إلا أن البروفيسور راف فريري، الأستاذ بكلية العلوم البيطرية في جامعة تشارلز ستورت، أكد أنه ليست لديه أي فكرة عن كيفية حدوث هذا الأمر.

ويعتقد فريري أنه من الممكن حدوث مثل هذا الأمر، بسبب تعرض الدجاجة للإجهاد الشديد.