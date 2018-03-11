أحلام تغني على مسرح "الأوسكار"

وغردت أحلام لجمهورها عبر حسابها على "تويتر": مسرح "دولبي" هو أحد المسارح الهامة في لوس أنجلوس يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية الفنون السينمائية "الأوسكار" كما يتم إقامة حفلات مباشرة للعديد من المغنيين الأمريكيين والأجانب.
وتابعت أن حفلها على مسرح "دولبي" سيقام في 21 يوليو/تموز المقبل، وأنها تنتظر جمهورها هناك في ذلك الميعاد.
Dolby_Theatre# هو أحد المسارح الهامة في لوس أنجلوس يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكادمية للفنون السينمائية "الأوسكار" كما يتم إقامة حفلات #مباشرة للعديد من المغنين اللأمريكيين والأجانب ٢١//٧//٢٠١٨ حفلي باْذن الله انتظركم على المسرح الذي يليق بجمهوري pic.twitter.com/GQLLKxNLCv— #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 11, 2018
يذكر أن أحلام عادت إلى لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، بعد أن كانت شبكة "إم بي سي" السعودية قررت أن تستبدلها بالمطربة الكويتية نوال، من دون أسباب واضحة.
ويشارك أحلام في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والمطرب المصري محمد حماقي.
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