أحلام تغني على مسرح "الأوسكار"

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عن إحيائها لحفل غنائي على مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي من المعتاد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية عليه.

وغردت أحلام لجمهورها عبر حسابها على "تويتر": مسرح "دولبي" هو أحد المسارح الهامة في لوس أنجلوس يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية الفنون السينمائية "الأوسكار" كما يتم إقامة حفلات مباشرة للعديد من المغنيين الأمريكيين والأجانب.

وتابعت أن حفلها على مسرح "دولبي" سيقام في 21 يوليو/تموز المقبل، وأنها تنتظر جمهورها هناك في ذلك الميعاد.

Dolby_Theatre# هو أحد المسارح الهامة في لوس أنجلوس يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكادمية للفنون السينمائية "الأوسكار" كما يتم إقامة حفلات #مباشرة للعديد من المغنين اللأمريكيين والأجانب ٢١//٧//٢٠١٨ حفلي باْذن الله انتظركم على المسرح الذي يليق بجمهوري pic.twitter.com/GQLLKxNLCv — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 11, 2018

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وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، والذي يحمل رقم 90 في تاريخه، في 4 مارس/آذار الجاري، على مسرح "دولبي".

يذكر أن أحلام عادت إلى لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، بعد أن كانت شبكة "إم بي سي" السعودية قررت أن تستبدلها بالمطربة الكويتية نوال، من دون أسباب واضحة.

ويشارك أحلام في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والمطرب المصري محمد حماقي.