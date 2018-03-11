إطلالة جريئة لإيفانكا ترامب تثيير ضجة على السوشال ميديا (صورة)

نشرت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، صورا لها بإطلالة جريئة على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، مما أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت إيفانكا بفستان ذهبي قصير، تميز تصميمه بالبساطة وعدم المبالغة، وجاءت أكمامه مكشوفة، ونسقت معه حلقا بسيطًا صغيرا. وتميزت إطلالتها بأنها تختلف عن أغلب الإطلالات لها فيما قبل.