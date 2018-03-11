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19:22 11 مارس/ آذار 2018
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    مالمو، السويد

    أفضل 27 مدينة يعمل ويعيش بها المغتربون... بينها 4 مدن عربية

    CC BY-SA 2.0 / Maria Eklind / Malmö, Sweden
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    أصدرت شركة "إنترنيشنز" لتجميع البيانات مؤخرا، قائمتها لأفضل المدن لعام 2017، المناسبة لعيش وعمل المغتربين فيها، اعتبارا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وأعدت الشركة قائمتها بعد إجراء مسح على ما يقرب من 8 آلاف مقيما يعيشون في 40 بلدا، والتي تم تصنيفها بناءا على جودة المعيشة فيها وتكلفتها، وطبيعة الحياة العملية بها ومستوى الدخل، وسهولة الاستقرار بها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

    كما أنه تم تحديد البلاد في القائمة وفقا لتكلفة السلع "الضرورية" بها، ومنها أسعار مشروبات الكابتشينو والبيرة.  

    ومن شروط إدراج المدن في هذه القائمة، هو أن يتم ذكرها من جانب المشاركين في المسح الذي أجرته الشركة ما لا يقل عن 45 مرة:

    المركز 27) ستوكهولم (السويد)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 12.8٪ أقل
    الإيجار الشهري: 1،406.43 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 74.58 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 98.96 دولار
    سعر الكابتشينو: 4.33 دولارات
    سعر البيرة المحلية: 7.15 دولار

    المركز 26) كيب تاون (جنوب أفريقيا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 59.1٪ أقل
    الإيجار الشهري: 716.30 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 58.33 دولارا
    سعر تذكرة المسافر: 24.20 دولار
    سعر الكابتشينو: 1.62 دولار
    سعر البيرة المحلية: 2.07 دولار

    المركز 25) كمبالا (أوغندا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 65.4٪
    الإيجار الشهري: 234.87 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 51.57 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 29.90 دولار
    سعر الكابتشينو: 2.10 دولار
    سعر البيرة المحلية: 1.10 دولار

    المركز 24) ميونيخ (ألمانيا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 21.8٪ أقل
    الإيجار الشهري: 1،057.55 دولار أمريكي لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 257.57 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 75.83 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.36 دولار
    سعر البيرة المحلية: 4.43 دولار

    المركز 23) زيوريخ (سويسرا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 36.4٪ أعلى
    الإيجار الشهري: 1،842.98 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 167.61 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 84.36 دولار
    سعر الكابتشينو: 4.93 دولار
    سعر البيرة المحلية: 7.03 دولار

    المركز 22) فيينا (النمسا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 25.8٪ أقل
    الإيجار الشهري: 922.85 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 195.74 دولارًا
    سعر تذكرة المسافر: 52.51 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.64 دولار
    سعر البيرة المحلية: 4.20 دولار

    المركز 21) سيول (كوريا الجنوبية)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 17٪ أقل
    الإيجار الشهري: 824.89 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 149.51 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 49،11 $
    سعر الكابتشينو: 4.10 دولار
    سعر البيرة المحلية: 3.13 دولار

    المركز 20) هامبورغ (ألمانيا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 23٪ أقل
    الإيجار الشهري: 854.88 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 259.92 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 102.92 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.34 دولار
    سعر البيرة المحلية: 4.43 دولار

    المركز 19) لاهاي (هولندا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 18.7٪ أقل
    الإيجار الشهري: 987.94 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 149.17 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 81.67 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.10 دولار
    سعر البيرة المحلية: 4.67 دولار أمريكي
    المركز 18) برلين (ألمانيا)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 29.7٪ أقل
    الإيجار الشهري: 874.85 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 270.39 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 94.49 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.06 دولار
    سعر البيرة المحلية: 3.62 دولار
    المركز 17) دبي (الإمارات العربية المتحدة)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 28٪ أقل
    الإيجار الشهري: 1،882.28 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 172.85 دولارًا
    سعر تذكرة المسافر: 66.66 دولار
    سعر الكابتشينو: 4.45 دولار
    سعر البيرة المحلية: 10.67 دولار أمريكي

    المركز 16) مدينة لوكسمبورغ (لوكسمبورغ)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: أقل بنسبة 8.8٪
    الإيجار الشهري: 1،610.99 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    المرافق: 268.13 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 46.67 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.71 دولار
    سعر البيرة المحلية: 5.83 دولار
    15) أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 34.5٪ أقل
    الإيجار الشهري: 1،816.94 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 103.92 دولارًا أمريكيًا
    سعر تذكرة المسافر: 21.78 دولار
    سعر الكابتشينو: 4.90 دولار
    اسعر لبيرة المحلية: 9.53 دولار

    المركز 14) أوكلاند (نيوزيلندا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 17٪ أقل
    الإيجار الشهري: 1،208.88 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 131.34 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 138،01 $
    سعر الكابتشينو: 3.11 دولار
    سعر البيرة المحلية: 6.04 دولار
    المركز 13) بودابست (المجر)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 52.2٪ أقل
    الإيجار الشهري: 499.23 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 180.43 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 35.56 دولار
    سعر الكابتشينو: 1.51 دولار
    اسعر البيرة المحلية: 1.68 دولار
    المركز 12) مسقط (عمان)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 48.5٪ أقل
    الإيجار الشهري: 755.79 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 59.87 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 25.97 دولار
    سعر الكابتشينو: 4.39 دولار
    سعر البيرة المحلية: 7.79 دولار

    المركز 11) مكسيكو سيتي (المكسيك)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 62.8٪
    الإيجار الشهري: 482،29 لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 39.07 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 15.70 دولار
    سعر الكابتشينو: 2.02 دولار
    سعر البيرة المحلية: 1.57 دولار
    المركز العاشر) فرانكفورت (ألمانيا)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 21.2٪
    الإيجار الشهري: 1،059،52 لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 242.30 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 101.23 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.28 دولار
    سعر البيرة المحلية: 4.67 دولار أمريكي
    المركز التاسع) بازل (سويسرا)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 29.9٪ أعلى
    الإيجار الشهري: 1،351،15 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 208.64 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 80.30 دولار
    سعر الكابتشينو: 5.29 دولار
    سعر البيرة المحلية: 8.03 دولار
    المركز الثامن) بانكوك (تايلاند)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 45.8٪ أقل
    الإيجار الشهري: 636.70 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 83.45 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 30.25 دولار
    سعر الكابتشينو: 2.18 دولار
    سعر البيرة المحلية: 2.01 دولار

    المركز السابع) جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 56.9 ٪ أقل
    الإيجار الشهري: 480.83 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 68.83 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 34.50 دولار
    سعر الكابتشينو: 1.67 دولار
    سعر البيرة المحلية: 2.07 دولار
    المركز السادس) برشلونة (أسبانيا)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 34 ٪
    الإيجار الشهري: 990.58 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 153.77 دولار أمريكي
    سعر بطاقة المسافر: 58.3 دولار    

    المركز الخامس) أمستردام (هولندا)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 16.1٪ أقل

    الإيجار الشهري: 1،664.41 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 179.19 دولارًا
    سعر تذكرة المسافر: 104.92 دولار
    سعر الكابتشينو: 3.18 دولار
    سعر البيرة المحلية: 5.25 دولار
    المركز الرابع) كوالالمبور (ماليزيا)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 55.6 ٪ أقل
    الإيجار الشهري: 540.08 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 52.45 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 29.85 دولار
    سعر الكابتشينو: 2.53 دولار
    سعر البيرة المحلية: 3.58 دولار
    المركز الثالث) مدريد (أسبانيا)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 35.2 ٪
    الإيجار الشهري: 919.92 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 138.04 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 63.65 دولار
    سعر الكابتشينو: 1.97 دولار
    سعر البيرة المحلية: 3.26 دولار

    المركز الثاني براغ (جمهورية التشيك)

    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 49.5٪ أقل
    الإسجار الشهري: 703.08 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 184.45 دولارًا
    سعر تذكرة المسافر: 25.09 دولار
    سعر الكابتشينو: 2.12 دولار
    سعر البيرة المحلية: 1.60 دولار

    المركز الأول) المنامة (البحرين)
    تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 42.1٪ أقل
    الإيجار الشهري: 940.43 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
    سعر المرافق: 84.00 دولار
    سعر تذكرة المسافر: 39.74 دولار
    سعر الكابتشينو: 4.59 دولار
    سعر البيرة المحلية: 9.27 دولار   

     

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