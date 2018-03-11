أفضل 27 مدينة يعمل ويعيش بها المغتربون... بينها 4 مدن عربية

أصدرت شركة "إنترنيشنز" لتجميع البيانات مؤخرا، قائمتها لأفضل المدن لعام 2017، المناسبة لعيش وعمل المغتربين فيها، اعتبارا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعدت الشركة قائمتها بعد إجراء مسح على ما يقرب من 8 آلاف مقيما يعيشون في 40 بلدا، والتي تم تصنيفها بناءا على جودة المعيشة فيها وتكلفتها، وطبيعة الحياة العملية بها ومستوى الدخل، وسهولة الاستقرار بها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

كما أنه تم تحديد البلاد في القائمة وفقا لتكلفة السلع "الضرورية" بها، ومنها أسعار مشروبات الكابتشينو والبيرة.

ومن شروط إدراج المدن في هذه القائمة، هو أن يتم ذكرها من جانب المشاركين في المسح الذي أجرته الشركة ما لا يقل عن 45 مرة:

المركز 27) ستوكهولم (السويد)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 12.8٪ أقل

الإيجار الشهري: 1،406.43 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 74.58 دولار

سعر تذكرة المسافر: 98.96 دولار

سعر الكابتشينو: 4.33 دولارات

سعر البيرة المحلية: 7.15 دولار

🇸🇪



Meanwhile in my quiet corner of the world: fresh snow in the Old Town of Stockholm pic.twitter.com/D1eGy3ojlF — Alexander Verbeek 🌍 (@Alex_Verbeek) March 8, 2018

​المركز 26) كيب تاون (جنوب أفريقيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 59.1٪ أقل

الإيجار الشهري: 716.30 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 58.33 دولارا

سعر تذكرة المسافر: 24.20 دولار

سعر الكابتشينو: 1.62 دولار

سعر البيرة المحلية: 2.07 دولار

Cape Town is so dry, even letters evaporate



RT of you see it pic.twitter.com/b9AqQzS78K — Christo (@ChristoThurston) March 6, 2018

​المركز 25) كمبالا (أوغندا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 65.4٪

الإيجار الشهري: 234.87 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 51.57 دولار

سعر تذكرة المسافر: 29.90 دولار

سعر الكابتشينو: 2.10 دولار

سعر البيرة المحلية: 1.10 دولار

On a beamingly sunny ☀️ day like today, no better spot you would rather be than a pool 🏊‍♂️. #Kampala got your back! #VisitKampala #swim 📷 https://t.co/9GY9ORWZdx pic.twitter.com/ALaqq4bKnD — Visit Kampala (@visitKampala) March 11, 2018

​المركز 24) ميونيخ (ألمانيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 21.8٪ أقل

الإيجار الشهري: 1،057.55 دولار أمريكي لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 257.57 دولار

سعر تذكرة المسافر: 75.83 دولار

سعر الكابتشينو: 3.36 دولار

سعر البيرة المحلية: 4.43 دولار

#Munich is the unofficial southern Germany capital with a flourish high tech industry among great tradition of dining and beer. You can see the great museums like the Alte Pinakothek or a football game in the arena. #travel #ttot #traveltips pic.twitter.com/3c13CSEcji — Tuki (@TukiTravel) March 11, 2018

​المركز 23) زيوريخ (سويسرا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 36.4٪ أعلى

الإيجار الشهري: 1،842.98 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 167.61 دولار

سعر تذكرة المسافر: 84.36 دولار

سعر الكابتشينو: 4.93 دولار

سعر البيرة المحلية: 7.03 دولار

​المركز 22) فيينا (النمسا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 25.8٪ أقل

الإيجار الشهري: 922.85 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 195.74 دولارًا

سعر تذكرة المسافر: 52.51 دولار

سعر الكابتشينو: 3.64 دولار

سعر البيرة المحلية: 4.20 دولار

Good Morning from #Vienna with some nice signs of spring 🌸🌼🌺🍀🍀🍀🍀 pic.twitter.com/J7R18wxSq2 — Judith Grohmann (@EmmaPeel_Knight) March 11, 2018

​المركز 21) سيول (كوريا الجنوبية)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 17٪ أقل

الإيجار الشهري: 824.89 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 149.51 دولار

سعر تذكرة المسافر: 49،11 $

سعر الكابتشينو: 4.10 دولار

سعر البيرة المحلية: 3.13 دولار

​المركز 20) هامبورغ (ألمانيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 23٪ أقل

الإيجار الشهري: 854.88 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 259.92 دولار

سعر تذكرة المسافر: 102.92 دولار

سعر الكابتشينو: 3.34 دولار

سعر البيرة المحلية: 4.43 دولار

​المركز 19) لاهاي (هولندا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 18.7٪ أقل

الإيجار الشهري: 987.94 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 149.17 دولار

سعر تذكرة المسافر: 81.67 دولار

سعر الكابتشينو: 3.10 دولار

سعر البيرة المحلية: 4.67 دولار أمريكي

المركز 18) برلين (ألمانيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 29.7٪ أقل

الإيجار الشهري: 874.85 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 270.39 دولار

سعر تذكرة المسافر: 94.49 دولار

سعر الكابتشينو: 3.06 دولار

سعر البيرة المحلية: 3.62 دولار

المركز 17) دبي (الإمارات العربية المتحدة)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 28٪ أقل

الإيجار الشهري: 1،882.28 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 172.85 دولارًا

سعر تذكرة المسافر: 66.66 دولار

سعر الكابتشينو: 4.45 دولار

سعر البيرة المحلية: 10.67 دولار أمريكي

Dubai is absolutely gorgeous 😍 pic.twitter.com/FNCNEPWzTO — ∂яєαм ℓιѕт (@travelpixe) March 11, 2018

​المركز 16) مدينة لوكسمبورغ (لوكسمبورغ)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: أقل بنسبة 8.8٪

الإيجار الشهري: 1،610.99 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

المرافق: 268.13 دولار

سعر تذكرة المسافر: 46.67 دولار

سعر الكابتشينو: 3.71 دولار

سعر البيرة المحلية: 5.83 دولار

15) أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 34.5٪ أقل

الإيجار الشهري: 1،816.94 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 103.92 دولارًا أمريكيًا

سعر تذكرة المسافر: 21.78 دولار

سعر الكابتشينو: 4.90 دولار

اسعر لبيرة المحلية: 9.53 دولار

​المركز 14) أوكلاند (نيوزيلندا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 17٪ أقل

الإيجار الشهري: 1،208.88 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 131.34 دولار

سعر تذكرة المسافر: 138،01 $

سعر الكابتشينو: 3.11 دولار

سعر البيرة المحلية: 6.04 دولار

المركز 13) بودابست (المجر)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 52.2٪ أقل

الإيجار الشهري: 499.23 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 180.43 دولار

سعر تذكرة المسافر: 35.56 دولار

سعر الكابتشينو: 1.51 دولار

اسعر البيرة المحلية: 1.68 دولار

المركز 12) مسقط (عمان)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 48.5٪ أقل

الإيجار الشهري: 755.79 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 59.87 دولار

سعر تذكرة المسافر: 25.97 دولار

سعر الكابتشينو: 4.39 دولار

سعر البيرة المحلية: 7.79 دولار

​المركز 11) مكسيكو سيتي (المكسيك)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 62.8٪

الإيجار الشهري: 482،29 لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 39.07 دولار

سعر تذكرة المسافر: 15.70 دولار

سعر الكابتشينو: 2.02 دولار

سعر البيرة المحلية: 1.57 دولار

المركز العاشر) فرانكفورت (ألمانيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 21.2٪

الإيجار الشهري: 1،059،52 لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 242.30 دولار

سعر تذكرة المسافر: 101.23 دولار

سعر الكابتشينو: 3.28 دولار

سعر البيرة المحلية: 4.67 دولار أمريكي

المركز التاسع) بازل (سويسرا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 29.9٪ أعلى

الإيجار الشهري: 1،351،15 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 208.64 دولار

سعر تذكرة المسافر: 80.30 دولار

سعر الكابتشينو: 5.29 دولار

سعر البيرة المحلية: 8.03 دولار

المركز الثامن) بانكوك (تايلاند)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 45.8٪ أقل

الإيجار الشهري: 636.70 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 83.45 دولار

سعر تذكرة المسافر: 30.25 دولار

سعر الكابتشينو: 2.18 دولار

سعر البيرة المحلية: 2.01 دولار

​المركز السابع) جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 56.9 ٪ أقل

الإيجار الشهري: 480.83 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 68.83 دولار

سعر تذكرة المسافر: 34.50 دولار

سعر الكابتشينو: 1.67 دولار

سعر البيرة المحلية: 2.07 دولار

المركز السادس) برشلونة (أسبانيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 34 ٪

الإيجار الشهري: 990.58 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 153.77 دولار أمريكي

سعر بطاقة المسافر: 58.3 دولار

Barcelona wants to be a "gluten free" city” That's great news for the people who suffer from Celiac disease. #glutenfree #Barcelona https://t.co/9nZ5TkzRns pic.twitter.com/cFdSCFP6Ya — Marvelicious_BCN (@MarveliciousBCN) March 9, 2018

​المركز الخامس) أمستردام (هولندا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 16.1٪ أقل

الإيجار الشهري: 1،664.41 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 179.19 دولارًا

سعر تذكرة المسافر: 104.92 دولار

سعر الكابتشينو: 3.18 دولار

سعر البيرة المحلية: 5.25 دولار

المركز الرابع) كوالالمبور (ماليزيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 55.6 ٪ أقل

الإيجار الشهري: 540.08 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 52.45 دولار

سعر تذكرة المسافر: 29.85 دولار

سعر الكابتشينو: 2.53 دولار

سعر البيرة المحلية: 3.58 دولار

المركز الثالث) مدريد (أسبانيا)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 35.2 ٪

الإيجار الشهري: 919.92 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 138.04 دولار

سعر تذكرة المسافر: 63.65 دولار

سعر الكابتشينو: 1.97 دولار

سعر البيرة المحلية: 3.26 دولار

​المركز الثاني براغ (جمهورية التشيك)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 49.5٪ أقل

الإسجار الشهري: 703.08 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 184.45 دولارًا

سعر تذكرة المسافر: 25.09 دولار

سعر الكابتشينو: 2.12 دولار

سعر البيرة المحلية: 1.60 دولار

المركز الأول) المنامة (البحرين)

تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 42.1٪ أقل

الإيجار الشهري: 940.43 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة

سعر المرافق: 84.00 دولار

سعر تذكرة المسافر: 39.74 دولار

سعر الكابتشينو: 4.59 دولار

سعر البيرة المحلية: 9.27 دولار