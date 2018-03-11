أفضل 27 مدينة يعمل ويعيش بها المغتربون... بينها 4 مدن عربية

وأعدت الشركة قائمتها بعد إجراء مسح على ما يقرب من 8 آلاف مقيما يعيشون في 40 بلدا، والتي تم تصنيفها بناءا على جودة المعيشة فيها وتكلفتها، وطبيعة الحياة العملية بها ومستوى الدخل، وسهولة الاستقرار بها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
كما أنه تم تحديد البلاد في القائمة وفقا لتكلفة السلع "الضرورية" بها، ومنها أسعار مشروبات الكابتشينو والبيرة.
ومن شروط إدراج المدن في هذه القائمة، هو أن يتم ذكرها من جانب المشاركين في المسح الذي أجرته الشركة ما لا يقل عن 45 مرة:
المركز 27) ستوكهولم (السويد)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 12.8٪ أقل
الإيجار الشهري: 1،406.43 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 74.58 دولار
سعر تذكرة المسافر: 98.96 دولار
سعر الكابتشينو: 4.33 دولارات
سعر البيرة المحلية: 7.15 دولار
🇸🇪— Alexander Verbeek 🌍 (@Alex_Verbeek) March 8, 2018
Meanwhile in my quiet corner of the world: fresh snow in the Old Town of Stockholm pic.twitter.com/D1eGy3ojlF
المركز 26) كيب تاون (جنوب أفريقيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 59.1٪ أقل
الإيجار الشهري: 716.30 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 58.33 دولارا
سعر تذكرة المسافر: 24.20 دولار
سعر الكابتشينو: 1.62 دولار
سعر البيرة المحلية: 2.07 دولار
Cape Town is so dry, even letters evaporate— Christo (@ChristoThurston) March 6, 2018
RT of you see it pic.twitter.com/b9AqQzS78K
المركز 25) كمبالا (أوغندا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 65.4٪
الإيجار الشهري: 234.87 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 51.57 دولار
سعر تذكرة المسافر: 29.90 دولار
سعر الكابتشينو: 2.10 دولار
سعر البيرة المحلية: 1.10 دولار
On a beamingly sunny ☀️ day like today, no better spot you would rather be than a pool 🏊♂️. #Kampala got your back! #VisitKampala #swim 📷 https://t.co/9GY9ORWZdx pic.twitter.com/ALaqq4bKnD— Visit Kampala (@visitKampala) March 11, 2018
المركز 24) ميونيخ (ألمانيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 21.8٪ أقل
الإيجار الشهري: 1،057.55 دولار أمريكي لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 257.57 دولار
سعر تذكرة المسافر: 75.83 دولار
سعر الكابتشينو: 3.36 دولار
سعر البيرة المحلية: 4.43 دولار
#Munich is the unofficial southern Germany capital with a flourish high tech industry among great tradition of dining and beer. You can see the great museums like the Alte Pinakothek or a football game in the arena. #travel #ttot #traveltips pic.twitter.com/3c13CSEcji— Tuki (@TukiTravel) March 11, 2018
المركز 23) زيوريخ (سويسرا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 36.4٪ أعلى
الإيجار الشهري: 1،842.98 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 167.61 دولار
سعر تذكرة المسافر: 84.36 دولار
سعر الكابتشينو: 4.93 دولار
سعر البيرة المحلية: 7.03 دولار
Things To Do If You Only Have One Day in #Zurich #switzerland https://t.co/Y5hrAU4sf5 via @vickilouise86 #traveltips #ttot pic.twitter.com/oNbQu7d1MS— Roger Travels ☀️✈️☀️ (@RogerWillTravel) March 10, 2018
المركز 22) فيينا (النمسا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 25.8٪ أقل
الإيجار الشهري: 922.85 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 195.74 دولارًا
سعر تذكرة المسافر: 52.51 دولار
سعر الكابتشينو: 3.64 دولار
سعر البيرة المحلية: 4.20 دولار
Good Morning from #Vienna with some nice signs of spring 🌸🌼🌺🍀🍀🍀🍀 pic.twitter.com/J7R18wxSq2— Judith Grohmann (@EmmaPeel_Knight) March 11, 2018
المركز 21) سيول (كوريا الجنوبية)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 17٪ أقل
الإيجار الشهري: 824.89 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 149.51 دولار
سعر تذكرة المسافر: 49،11 $
سعر الكابتشينو: 4.10 دولار
سعر البيرة المحلية: 3.13 دولار
☀️ Sun in the city 🌃💗#Sunny #Seoul https://t.co/b13vmDytRa pic.twitter.com/Jmkzj7VKUS— Inspire Me Korea (@InspireMeKorea) March 11, 2018
المركز 20) هامبورغ (ألمانيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 23٪ أقل
الإيجار الشهري: 854.88 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 259.92 دولار
سعر تذكرة المسافر: 102.92 دولار
سعر الكابتشينو: 3.34 دولار
سعر البيرة المحلية: 4.43 دولار
What time is it in Hamburg, Germany? https://t.co/sH1lK1V4UN#hamburg #germany #time pic.twitter.com/65purgKcmz— worldtimeserver (@WorldTimeServe) March 1, 2018
المركز 19) لاهاي (هولندا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 18.7٪ أقل
الإيجار الشهري: 987.94 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 149.17 دولار
سعر تذكرة المسافر: 81.67 دولار
سعر الكابتشينو: 3.10 دولار
سعر البيرة المحلية: 4.67 دولار أمريكي
المركز 18) برلين (ألمانيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 29.7٪ أقل
الإيجار الشهري: 874.85 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 270.39 دولار
سعر تذكرة المسافر: 94.49 دولار
سعر الكابتشينو: 3.06 دولار
سعر البيرة المحلية: 3.62 دولار
المركز 17) دبي (الإمارات العربية المتحدة)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 28٪ أقل
الإيجار الشهري: 1،882.28 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 172.85 دولارًا
سعر تذكرة المسافر: 66.66 دولار
سعر الكابتشينو: 4.45 دولار
سعر البيرة المحلية: 10.67 دولار أمريكي
Dubai is absolutely gorgeous 😍 pic.twitter.com/FNCNEPWzTO— ∂яєαм ℓιѕт (@travelpixe) March 11, 2018
المركز 16) مدينة لوكسمبورغ (لوكسمبورغ)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: أقل بنسبة 8.8٪
الإيجار الشهري: 1،610.99 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
المرافق: 268.13 دولار
سعر تذكرة المسافر: 46.67 دولار
سعر الكابتشينو: 3.71 دولار
سعر البيرة المحلية: 5.83 دولار
15) أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 34.5٪ أقل
الإيجار الشهري: 1،816.94 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 103.92 دولارًا أمريكيًا
سعر تذكرة المسافر: 21.78 دولار
سعر الكابتشينو: 4.90 دولار
اسعر لبيرة المحلية: 9.53 دولار
Cultural Highlights of #AbuDhabi: 5 Things to Do https://t.co/5lMhmzRz30 #UAE #AbuDhabiIdeasWeekend #abudhabitour #abudhabifalconhospital pic.twitter.com/KqDLZJKKbP via @mappingmegan— Penny Travel Writer (@Pennytrvlwriter) March 6, 2018
المركز 14) أوكلاند (نيوزيلندا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 17٪ أقل
الإيجار الشهري: 1،208.88 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 131.34 دولار
سعر تذكرة المسافر: 138،01 $
سعر الكابتشينو: 3.11 دولار
سعر البيرة المحلية: 6.04 دولار
المركز 13) بودابست (المجر)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 52.2٪ أقل
الإيجار الشهري: 499.23 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 180.43 دولار
سعر تذكرة المسافر: 35.56 دولار
سعر الكابتشينو: 1.51 دولار
اسعر البيرة المحلية: 1.68 دولار
المركز 12) مسقط (عمان)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 48.5٪ أقل
الإيجار الشهري: 755.79 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 59.87 دولار
سعر تذكرة المسافر: 25.97 دولار
سعر الكابتشينو: 4.39 دولار
سعر البيرة المحلية: 7.79 دولار
This road in #Muscat will be closed from today— Oman Day (@OmanDayLive) March 1, 2018
Read:https://t.co/AmirNFB0CT@M_Municipality pic.twitter.com/DIyOd4ir8B
المركز 11) مكسيكو سيتي (المكسيك)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 62.8٪
الإيجار الشهري: 482،29 لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 39.07 دولار
سعر تذكرة المسافر: 15.70 دولار
سعر الكابتشينو: 2.02 دولار
سعر البيرة المحلية: 1.57 دولار
المركز العاشر) فرانكفورت (ألمانيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 21.2٪
الإيجار الشهري: 1،059،52 لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 242.30 دولار
سعر تذكرة المسافر: 101.23 دولار
سعر الكابتشينو: 3.28 دولار
سعر البيرة المحلية: 4.67 دولار أمريكي
المركز التاسع) بازل (سويسرا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 29.9٪ أعلى
الإيجار الشهري: 1،351،15 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 208.64 دولار
سعر تذكرة المسافر: 80.30 دولار
سعر الكابتشينو: 5.29 دولار
سعر البيرة المحلية: 8.03 دولار
المركز الثامن) بانكوك (تايلاند)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 45.8٪ أقل
الإيجار الشهري: 636.70 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 83.45 دولار
سعر تذكرة المسافر: 30.25 دولار
سعر الكابتشينو: 2.18 دولار
سعر البيرة المحلية: 2.01 دولار
PHUKET THAILANDhttps://t.co/nLJJ8qmavu— VOGUE COMPANIONS (@VogueCompanions) March 11, 2018
22000 Euro per stay#phuket #thailand #asia #april #may #vacation #twoweeks #holiday #fashion #model #look #vogue #famous #lifestyle #luxury #style #travel #fashionmodel #love #EliteGirls #ModelMayhem pic.twitter.com/uwWoSgGziO
المركز السابع) جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 56.9 ٪ أقل
الإيجار الشهري: 480.83 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 68.83 دولار
سعر تذكرة المسافر: 34.50 دولار
سعر الكابتشينو: 1.67 دولار
سعر البيرة المحلية: 2.07 دولار
المركز السادس) برشلونة (أسبانيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 34 ٪
الإيجار الشهري: 990.58 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 153.77 دولار أمريكي
سعر بطاقة المسافر: 58.3 دولار
Barcelona wants to be a "gluten free" city” That's great news for the people who suffer from Celiac disease. #glutenfree #Barcelona https://t.co/9nZ5TkzRns pic.twitter.com/cFdSCFP6Ya— Marvelicious_BCN (@MarveliciousBCN) March 9, 2018
المركز الخامس) أمستردام (هولندا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 16.1٪ أقل
الإيجار الشهري: 1،664.41 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 179.19 دولارًا
سعر تذكرة المسافر: 104.92 دولار
سعر الكابتشينو: 3.18 دولار
سعر البيرة المحلية: 5.25 دولار
المركز الرابع) كوالالمبور (ماليزيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 55.6 ٪ أقل
الإيجار الشهري: 540.08 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 52.45 دولار
سعر تذكرة المسافر: 29.85 دولار
سعر الكابتشينو: 2.53 دولار
سعر البيرة المحلية: 3.58 دولار
المركز الثالث) مدريد (أسبانيا)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 35.2 ٪
الإيجار الشهري: 919.92 دولار في غرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 138.04 دولار
سعر تذكرة المسافر: 63.65 دولار
سعر الكابتشينو: 1.97 دولار
سعر البيرة المحلية: 3.26 دولار
Madrid, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/MpIertu3Ul— SIMPLE (@SIMPLEbubuinfo) March 11, 2018
المركز الثاني براغ (جمهورية التشيك)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 49.5٪ أقل
الإسجار الشهري: 703.08 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 184.45 دولارًا
سعر تذكرة المسافر: 25.09 دولار
سعر الكابتشينو: 2.12 دولار
سعر البيرة المحلية: 1.60 دولار
المركز الأول) المنامة (البحرين)
تكلفة المعيشة مقارنة مع مدينة نيويورك: 42.1٪ أقل
الإيجار الشهري: 940.43 دولار لغرفة نوم واحدة في وسط المدينة
سعر المرافق: 84.00 دولار
سعر تذكرة المسافر: 39.74 دولار
سعر الكابتشينو: 4.59 دولار
سعر البيرة المحلية: 9.27 دولار
#Bahrain Today will be Mostly Sunny. With a high of 24C and a low of 18C, Where the Humidity is 59%. #Manama pic.twitter.com/wbMpvUVYhz— Bahrain News (@Feb14Rss) March 1, 2018
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