اكتشاف 536 جمجمة جزائرية في فرنسا

قال باحث جزائري متخصص في الأنثروبولوجيا، إن عدد جماجم المقاومين الجزائريين بباريس يصل إلى 536 دمجمة.

وأضاف الباحث على فريد بلقاضي، اليوم السبت 21 أبريل/ نيسان أن الجماجم محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وزارة الثقافة الفرنسية تقول إن تسليم جماجم الشهداء للجزائر ممنوع حاليا بحكم القانون، وأن إعادتها لن تتم قبل التأكد من أنها جزائرية بعمل موثق#الجزائر pic.twitter.com/D7QuHfiqSo — 🇩🇿 Algérienne 🇩🇿 (@AwaTefDz_23) February 14, 2018

وأوضح الباحث أن آخر إحصاء كشف عن وجود 536 جمجمة في المتحف، وأصحابها ينحدرون من كل ربوع الجزائر.

وكان على فريد بلقاضي قد اكتشف في سياق عمل بحثي في مارس 2011 جماجم جزائريين قاوموا الجيش الفرنسي عام 1849.

جماجم جزائرية في متحف فرنسي.. هل تعرف قصتها؟ pic.twitter.com/Dn8tw0QM7t — أصوات مغاربية (@maghrebvoices) January 11, 2018

وطالب الباحث السلطات الجزائرية التكفل بأبحاث أخرى "تخص جثامين الجزائريين المتوفين في كاليدونيا الجديدة والذين "أبقى الفرنسيون على عظامهم".

وقد اتفق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تسليم فرنسا جماجم المقاومين الجزائريين المحفوظين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس".