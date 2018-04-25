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04:04 26 أبريل/ نيسان 2018
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    أفضل 4 تطبيقات لهاتفك الذكي في 2018

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    يعتبر الهاتف الذكي من أكثر الأجهزة استخداما في القرن الواحد والعشرين، لكن استخدامه لا يكون جيدا بالقدر الكافي عندما لا يتم استخدام التطبيقات الذكية التي تحقق للمستخدم أفضل استفادة.

    وبعيدا عن التطبيقات المنتشرة مثل فيسبوك وإنستغرام أو واتسآب، هناك آلاف التطبيقات الأخرى الرائعة على متجر التطبيقات "غوغل بلاي"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

    Pocket

    يعتبر تطبيق "بوكت " (Pocket) من التطبيقات الضرورية لجمع المقالات المنشورة على صفحات الويب، إذ يمكن المستخدمين من حفظها عندما لا يكون لديهم اتصال بالشبكة.

    يعمل التطبيق عبر العديد من الأجهزة ويتيح "نسخ" المقالات ومقاطع الفيديو أو المشاهدة في وقت لاحق عندما يتعذر الوصول إلى شبكة إنترنت قوية أو حتى شبكة "واي فاي". ويمكن تحميل التطبيق من هنا.

    Replika

    يستخدم تطبيق "ريببلك" (Replika) الذكاء الاصطناعي لتحويل هاتفك إلى صديق رقمي يتكلم ويتحدث.

    ويطرح عليك التطبيق أسئلة، ويعتمد على ردودك بمرور الوقت، ويعتمد أيضا على تخصيص تفاعلات معينة لتتناسب مع شخصيتك. ويمكن تحميل التطبيق من هنا.

    Feedly

    يتيح موقع "فيدلي" (Feedly) معرفة ما يحدث في الأخبار وكذلك جميع الموضوعات التي يهتم بها المستخدم.

    يستخدم التطبيق موجز RSS من المواقع التي تختار الاشتراك فيها. ويجعل من السهل للغاية العثور على مواقع جديدة، وحفظ ومشاركة المحتوى أو قراءة المقالات عبر الإنترنت. يمكن تحميل التطبيق من هنا.

    Duolingo

    يتوفر تطبيق "دوولينجو" (Duolingo) على الإنترنت منذ فترة، ويعد من أفضل طرق تعلم لغة جديدة بطريقة سهلة ومبسطة. يقدم التطبيق للمستخدمين مجموعة من المكافآت كعوامل جذب لإبقاء المستخدمين مهتمين بالتعلم. 

    ويتوفر في التطبيق عدد كبير من اللغات للاختيار من بينها. يمكن تحميل التطبيق من هنا.

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