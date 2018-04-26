"كريم البشرة" يدمر مستقبل موظفة حكومية ويحرمها من منصب رئيس الوزراء (فيديو)

تقدمت رئيسة بلدية مدريد الإسبانية، كرستينا سيفوينتس، من منصبها، بعد أن وجهت لها اتهامات بسرقة مستحضرات تجميل من أحد المتاجر.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، تم تسريب مقطع فيديو يظهر تسليم سيفوينتس لمنتجات كانت مخبأة داخل حقيبتها، عام 2011.

وزعمت العديد من التقارير أن سيفوينتس التي كانت من أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء، سرقت عبوتين من كريم العناية بالبشرة بقيمة 40 يورو.

© Fotolia / RioPatuca Images إسبانيا تضبط أكبر شحنة من الكوكايين تبلغ نحو 9 أطنان

وتاتي تلك الواقعة، عقب أيام من تنازل صاحبة الـ53 عاما، عن شهادة الماجستير بعد أن تبين تزوير توقيعين على الشهادة.

وتؤكد التقارير أن استقالة سيفوينتس بمثابة ضربة لرئيس الوزراء، ماريانو راخوي، الذي يواجه حزبه فضائح فساد متتالية.

وانتقدت سيفوينتس مقطع الفيديو، مشددة على أنه يأتي في إطار "حملة مضايقات لتقديم الاستقالة".