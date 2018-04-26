لماذا يجب التوقف عن استخدام متصفح "إنترنت إكسبلورر"

إذا كنت لا تزال تستخدم متصفح "إنترنت إكسبلورر" (Internet Explorer)، فقد حان الوقت للعثور على متصفح ويب آخر.

فالمتصفح الذي صممته "مايكروسوفت" لا يتخلف فحسب عن ميزات ووظائف المتصفحات الأخرى مثل "إيدج" و"غوغل كروم" و"سفاري"، لكنه يشكل أيضا خطرا أمنيا على أجهزة الحاسوب، حسبما جاء في صحيفة "ُExpress" البريطانية.

وتقوم مجموعة من المخترقين حاليا باستكشاف نقاط الضعف في المتصفح عبر ما يسمى بـ"Zero-day attack" لإصابة الأجهزة التي تعمل بنظام "ويندوز" ببرامج ضارة.

Internet Explorer zero-day alert: Attackers hitting unpatched bug in Microsoft browser https://t.co/CcUKBLjpaA pic.twitter.com/jliWLQ6eG6 — Software Integrity (@SW_Integrity) April 23, 2018

ويدعي باحثون أن هذا الاستغلال يتم استخدامه على "نطاق عالمي".

ووفقا لفريق من وحدة الأمان الأساسية لدى شركة الحماية الإلكترونية "Qihoo 360" يقدم المتصفح تهديد متطور و"دائم".ويستخدم المخترقون ملفات ورد" لنشر البرامج الضارة.

وعندما يفتح مستخدمو المتصفح الملف، فإنه يطلق صفحة ويب ضارة في الخلفية لتنصيب البرامج الضارة بهدوء في جهاز المستخدمين.

ويطالب الباحثون الآن شركة مايكروسوفت بإصلاح المشكلة.