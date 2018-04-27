مصر تفرض غرامة على من "يضايق السياح"

قال أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار للشؤون القانونية في مصر، إنه تم فرض غرامة على "مضايقة السياح".

وأعلن أحمد ماهر أن عقوبة مضايقة السياح في المناطق الأثرية ستكون غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، حسب موقع جريدة أخبار اليوم.

ويأتي التعديل الجديد حول مضايقة السياح في إطار قانون السياحة الذي يتم إعداده للعمل على تحسين "عودة السياحة إلى مصر".