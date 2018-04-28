عملية ساعة الصفر لشرطة دبي أنقذت ملايين الدراهم (فيديو)

قامت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان بعملية أطلقت عليها "ساعة الصفر".

وتمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على عصابة سرقت 7 ملايين درهم (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 درهم إماراتي) من شقيقين آسيويين باستخدام السلاح الأبيض، حسب الإمارات اليوم.

وتلقت الشرطة بلاغا حول الواقعة منذ 48 ساعة قبل القبض على العصابة.

وأعادت الشرطة المال المسروق إلى أصحابه، وقال القائد العام لشرطة إن شرطة دبي ستكن بالمرصاد لكل من "تسول له نفسه العبث بالأمن".

وورد بلاغ في 25 أبريل إلى الشرطة بوقوع جريمة سطو مسلح وسرقة بالإكراه على شقيقين آسيويين وسرقتهما.

وتبين للشرطة أن الشقيقين بحثا عن عملة البيتكوين، إلا أن الدلاليين كانوا عبارة عن عصابة إجرامية خططت لارتكاب الجريمة.