وفاة 4 متسلقين في جبال الألب وإصابة 5 آخرين

وأضافت الشرطة أن خمسة آخرين في حالة حرجة، بعد أن أجبرهم الطقس السيئ على قضاء الليل في العراء بمنطقة بين دي أرولا، بحسب "رويترز".
وأكد بيان الشرطة أنهم نقلوا المصابين إلى المستشفيات في المنطقة لكن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم، وهم إيطالي وفرنسي وألماني.
جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد أعلنت في يوم 2 مارس/ آذار إن 4 أشخاص قتلوا بسبب انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية.
وأضافت الشرطة أن "الانهيار بجبال الألب تسبب أيضا في إصابة شخص وفقدان آخر".
ووقع الحادث في منطقة انترون، وأدى انهيار جليدي وقع الشهر الماضي إلى جرف متزلجين اثنين ورجل وطفلة عمرها 11 عاما، في منتجع فال ديزير.
وقتل 4 أشخاص في 13 فبراير/ شباط الماضي منتجع "تين" للتزلج في فرنسا، وذلك نتيجة لانهيار جليدي.
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