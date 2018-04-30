وفاة 4 متسلقين في جبال الألب وإصابة 5 آخرين

أعلنت الشرطة السويسرية بمنطقة فاليه، في بيان اليوم الاثنين، 30 أبريل/ نيسان، عن وفاة أربعة أشخاص في جبال الألب السويسرية.

وأضافت الشرطة أن خمسة آخرين في حالة حرجة، بعد أن أجبرهم الطقس السيئ على قضاء الليل في العراء بمنطقة بين دي أرولا، بحسب "رويترز".

وكان رجال الإنقاذ عثروا على 14 شخصا يعاني بعضهم من انخفاض درجة حرارة الجسم، وتوفي أحدهم نتيجة السقوط فيما يبدو.

وأكد بيان الشرطة أنهم نقلوا المصابين إلى المستشفيات في المنطقة لكن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم، وهم إيطالي وفرنسي وألماني.

جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد أعلنت في يوم 2 مارس/ آذار إن 4 أشخاص قتلوا بسبب انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية.

وأضافت الشرطة أن "الانهيار بجبال الألب تسبب أيضا في إصابة شخص وفقدان آخر".

ووقع الحادث في منطقة انترون، وأدى انهيار جليدي وقع الشهر الماضي إلى جرف متزلجين اثنين ورجل وطفلة عمرها 11 عاما، في منتجع فال ديزير.

وقتل 4 أشخاص في 13 فبراير/ شباط الماضي منتجع "تين" للتزلج في فرنسا، وذلك نتيجة لانهيار جليدي.