بالفيديو... سعودي يقتل رجلا بسيارته ويهرب

التقطت كاميرة مراقبة وضعت أمام أحد المحال التجارية في محافظة العارضة جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

ويصور الفيديو الرجل يسير في الشارع عند اقتراب السيارة منه وزيادة سرعته وصدمه بشكل متعمد.

وأعلن محافظ المدينة نايف بن لبدة أن الجهات الأمنية باشرت على الفور بالتحقيق بالحادث وتم القبض على الجاني، وإحالته للتحقيق للتعرف على أسباب صدمه للمسن ودوافعه.